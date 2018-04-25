Новая Зеландия вновь ужесточила правила покупки жилья иностранцами, ограничив для них продажу домов

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Новая Зеландия вновь ужесточила правила покупки жилья иностранцами в попытке помешать иностранным спекуляциям с землей и недвижимостью, а также отмыванием денежных средств через сделки с недвижимостью.

На этот раз парламент страны принял закон, ограничивающих продажи домов иностранным гражданам. Теперь перед покупкой жилья им придется сначала заручиться одобрением местного Управления по иностранным инвестициям, доказав, что такая сделка будет выгодна стране.

Подобные меры должны стать сдерживающим фактором для оффшорных инвесторов, из-за которых цены на жилье в Новой Зеландии выросли за последние 10 лет на 60%. В результате скупки недвижимости иностранцами доля домовладельцев среди 4,8 млн человек, населяющих острова страны, упала до минимума 1951 года.

Как сообщает Bloomberg , новые ограничения должны вступить в силу в течение двух месяцев, но они не будут касаться граждан Австралии и Сингапура.

Как отмечает The Financial Times , 20% домов в Окленде и 10% в районе Куинстаунских озер, где расположена самая дорогая недвижимость в стране, были куплены иностранцами в прошлом квартале.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в прошлом году, вступая в должность, заявила, что намерена остановить иностранных спекулянтов, скупающих недвижимость и завышающих на нее цены, и облегчить для новозеландцев покупку их первого дома.

Правительство Ардерн заявляет, что ограничение продаж недвижимости иностранцам необходимо, чтобы выполнить обещанную программу по строительству 100 тысяч новых домов для жителей Новой Зеландии и для восстановления равновесия на рынке, чтобы сделать дома более доступными для местных покупателей.

Однако противники нового закона указывают, что ограничение продаж домов иностранцам приведет лишь к снижению инвестиций в строительный сектор страны и никак не будет способствовать увеличению темпов строительства нового жилья, так как на них приходится около 3% всего рынка.

Напомним, три года назад в Новой Зеландии был принят закон «О налогообложении землевладения оффшорных частных лиц», который обязывает иностранцев, покупающих местную недвижимость, иметь действующий счет в одном из банков страны. Только при этом условии граждане других стран могут претендовать на получение так называемого номера IRD, который необходим при совершении любой сделки.

Кроме того, налоговые резиденты других стран должны предоставлять ИНН, полученный в стране, к юрисдикции которой они относятся.

С иностранцев в Новой Зеландии также взимают налог с любой продажи недвижимости. Это не касается лишь домов или квартир, в которых непосредственно проживал иностранный инвестор.

NEWSru.com