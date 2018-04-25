Новейшая история через призму кино

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Среди гостей мероприятия были представители дипломатического корпуса, ветераны Второй мировой войны, журналисты, представители общественных организаций. Гости также получили возможность ознакомиться с фотовыставкой, посвященной истории и современному облику российского полуострова.

Вспоминая хронику событий 2014 года, посол России Александр Удальцов отметил, что «провозглашение независимости Республики Крым и ее вхождение в состав Российской Федерации стало законной формой реализации права народа Крыма на самоопределение в ситуации, когда на Украине в феврале 2014 г. при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы».

Но прежде чем говорить о сегодняшнем дне полуострова, необходимо вспомнить его историю. «Ведь не случайно Крым – место соединения древнейших культурных традиций, где на пересечении греческого, византийского, балканского и русского миров развивалась великая христианская культура», – напомнил А. Удальцов. Именно здесь расцвела слава русского оружия в Русско-турецких войнах и в героической обороне г. Севастополя в 1854-1855 гг. и в 1941 г. и Крымской операции в 1944 г. Именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, в 988 г. принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь.

В 1783 г. после Русско-турецкой войны Крым был присоединен к Российской империи, став составной частью, созданной в 1784 г. Таврической области (с 1802 г. – Таврической губернии). Таврическая губерния представляла собой территорию, заселенную представителями многих народов: русскими, украинцами, татарами, немцами, евреями, греками, армянами. При этом «великорусское население» Таврической губернии составляло 70,8%, татары – 12,2%, немцы – 6,8% и другие народы.

После Октября 1917 г. прежняя система территориального управления рухнула. В 1919 г. в составе России была создана Крымская республика по территориальному принципу. 18 октября 1921 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР была образована Крымская автономная Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР. И в то время в Крыму преобладало русское население – более 50%.

Крымская автономия всегда входила в состав России и занимала особое положение в связи с наличием в Крыму крупнейшей военно-морской базы – города русской военной славы – Севастополя. Указом Президиума Верховного Совета СССР 30 июля 1945 г. по представлению Президиума Верховного Совета РСФСР Крымская АССР упраздняется, вместо нее образуется Крымская область в составе Российской Федерации.

19 февраля 1954 г. Крым был включен как область в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Эта передача осуществлялась, как известно, на основании совместного представления Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР, утвержденного решением Президиума Верховного Совета СССР.

«Анализ соответствующих конституционных текстов (конституций СССР (1936 г.), РСФСР (1937 г.) и УССР (1937 г.) дает основания говорить, что акт передачи Крыма имел нелегитимный характер», – говорит А. Удальцов.

Между тем, Севастополь к тому времени уже шесть лет не находился в подчинении Крымской области, а был в прямом республиканском подчинении. Таким образом, акт передачи Крымской области Украине на Севастополь не распространялся.

С 1954 г. Крымский полуостров жил под юрисдикцией УССР. Посол России еще раз сказал о «негативной роли» тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в вопросе передачи Крыма Украине с учетом нелегитимности принятого решения с точки зрения законов Советского Союза. Даже дата передачи Крыма была выбрана не случайно, подчеркнул Александр Удальцов: «5 января 1954 года исполнялось 300 лет Переяславскому соглашению (Переяславская рада), когда народ Украины высказался за воссоединение с Россией».

Возвращаясь к новейшей истории, посол напомнил о том, как сегодня живет Крым. Так, с момента вхождения полуострова в состав России реальные зарплаты населения в бюджетном секторе, а также пенсии и пособия в Крыму выросли в 2-2,5 раза и приблизились к общероссийскому уровню. «Несмотря на непростое наследие «украинского периода», включающее неудовлетворительное состояние большинства основных фондов, а также нарастающее санкционное давление, социально-экономическое положение в Крыму улучшается, уровень и качество жизни крымчан значительно выросли», – отметил А. Удальцов.

Однако политическими оппонентами на всех уровнях и в разных странах создается много проблем вокруг Крыма, при этом затрагиваются различные жизненные аспекты. «Очевиден политически ангажированный характер развернутой против нашей страны информационной кампании по поводу якобы имеющих место в Крыму правочеловеческих проблем, – сказал глава российской дипмиссии. – В Крыму в полной мере учитываются интересы всех нацменьшинств. При этом государство обеспечивает соблюдение на полуострове всех международных обязательств в правочеловеческой сфере. Многонациональное население Крыма в полном объеме реализует свои права на свободу слова и собраний, обучения на родном языке, включая украинский». «Вбросы» о якобы имеющих место притеснениях крымских татар и ущемлении их прав являются сознательной фальсификацией реалий жизни этого народа. Сформирована полноценная крымско-татарская национально-культурная автономия, язык этого этноса признан государственным наравне с русским и украинским, обеспечено участие его представителей в местных органах власти. Вопреки домыслам, местные татары никуда массово не уезжают и в подавляющем большинстве положительно оценивают ситуацию на полуострове».

Посол еще раз подчеркнул, что «Россия привержена выполнению своих международных обязательств на всей территории страны, включая Республику Крым и г. Севастополь. Мы готовы вести диалог с профильными межгосударственными структурами в рамках процедур, применимых к их соблюдению Российской Федерацией на своей территории, а также принимать их миссии в Крыму, если они направляются в рамках мандата конкретной организации в соответствии со всеми процедурами, применимыми к посещению нашей страны»

Инф «ЛК».