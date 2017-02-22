Новинки и открытия Вильнюсской книжной ярмарки в передаче Knygos per Penki TV

С 23 по 26 февраля в вильнюсском центре LITEXPO уже в 18-й раз пройдет международная книжная ярмарка. Ее посетит съемочная группа передачи Knygos per Penki TV, которая запечатлит самые интересные моменты ежегодного мероприятия.

По словам ведущей передачи Айны Кирдулене, ярмарка – это праздник, который ждут целый год. «В мире книг год начинается с книжных ярмарок. Это красочный праздник, на котором встречаются писатели, читатели, издатели и продавцы. Организаторы готовят массу развлечений, а также серьезных дискуссий. На ярмарке всегда можно найти время для того, чтобы присесть и пролистать то или иное понравившееся издание. Поэтому я от всего сердца приглашаю отметить праздник книги вместе!» – призывает Айна Кирдулене.

Встречи с писателями

В нынешнем году программа ярмарки включает порядка 400 мероприятий различных жанров. Среди них – встречи с литовскими и зарубежными писателями. Knygos per Penki TV планируют предложить своим самым преданным зрителям несколько эксклюзивных интервью.

Уже известно, что одно из них будет посвящено исторической литературе. О растущей популярности этого жанра, а также тенденциях развития расскажет писательница Кристина Сабаляускайте, в конце прошлого года представившая на суд читателей четвертую часть своего романа Silva Rerum.

Создатели передачи Knygos per Penki TV пригласят к разговору и британскую писательницу Кэтрин Уэбб, книга которой «Забытая песня» была выпущена в Литве в конце прошлого года. Это уже третья книга автора на литовском языке.

Еще одну не менее интересную встречу команда Knygos per Penki TV готовит с испанским писателем, эссеистом, переводчиком и музыкантом Франсиском Мираллесом. На литовский язык переведены две его книги: «Малые большие вещи» и «Vabis Sabi, или Роман о красоте несовершенства».

Кроме того, создатели передачи побеседуют о человечности, человеческой свободе, ответственности за свои поступки и чувстве вины с израильским писателем Авраамом Б. Иегошуа, автором книги «Женщина в Иерусалиме».

Дань искусству

Вместе с авторами передачи Knygos per Penki TV вы сможете полистать некоторые из вышедших в прошлом году альбомов по искусству. Один из них – только что вышедший альбом под названием «Переадресовано – 1. Живопись литовских художников и художников-литваков из коллекции Фонда искусства экспатриантов Литвы». Совместное издание Lewben Art Foundation и «Фонда искусства литовской диаспоры» посвящено хранящимся в фонде полотнам литовских эмигрантов и литваков с начала ХХ века до наших дней.

Вниманию читателей также будет представлена монография популярного знатока моды Эугениюса Скярстонаса «Богиня без диадемы. Беседы с портретами», в которой автор продолжил обсуждение культуры внешнего вида, где главное и пристальное внимание уделено женщинам. На этот раз эксперт выбрал необычных собеседниц – женские портреты.

Заглянем в библиотеку!

Своим вниманием команда Knygos per Penki TV во время ярмарки не обойдет и «библиотечную зону», которую представляет Ассоциация библиотекарей Литвы. Она представляет собой открытую и лишенную стен гостеприимную библиотеку, с множеством развивающих игр, литературных путешествий и других развлечений для больших и маленьких посетителей.

На ярмарке любой сможет задать свой вопрос интерактивному «библио-оракулу». Также вы сможете посетить «живую библиотеку», призванную налаживать взаимопонимание, терпимость и уважение к правам человека. Книгами в этой библиотеке являются люди, а чтение – это беседа.

В «библиотечной зоне» найдется место и для любителей чтения. Взрослые смогут не только отдохнуть от присущей любой книжной ярмарке суеты, но и спокойно почитать своим детям специально подобранные книги. В качестве чтецов здесь выступят и хорошо известные в Литве люди.

До встречи на международной Вильнюсской книжной ярмарке!

Метки: Knygos per Penki TV, LITEXPO, N8 (1148) 23 февраля, книжная ярмарка