Новое название Македонии будет использоваться повсеместно

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Скопье будет использовать новое название страны — Республика Северная Македония — как в двусторонних связях с Грецией, так и в отношениях с третьими странами. Это вытекает из подписанного в июне с Афинами соглашения, заявил в четверг глава МИД Греции Никос Котзиас после переговоров с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Котзиас сообщил, что обсудил со своим французским коллегой ситуацию на западе Балкан и соглашение со Скопье, подписанное в июне на берегу озера Преспа по будущему новому названию бывшей югославской республики, передает ТАСС. «Это соглашение — результат диалога, культуры консенсуса и ответственности Греции в отношении региона и его будущего», — подчеркнул греческий министр.

По словам Котзиаса, Греции удалось добиться, что соседняя республика, по соглашению с Афинами, будет использовать новое название во всех случаях его применения — как в двусторонних связях, так и в международных отношениях вообще (дипломатическая концепция erga omnes, с лат. «относительно всех». — Прим. ТАСС). «Это соглашение, по которому удалось добиться (нового) названия соседнего государства, и причем (в соответствии с концепцией) erga omnes, которое, как показывают протоколы переговоров (Афин со Скопье) в 2007-2008 годах, предлагалось тогдашним министром иностранных дел от (ныне главной оппозиционной партии) «Новой демократии», но без успеха. Причем, erga omnes вообще им не предлагалось», — подчеркнул Котзиас.

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня этого года во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом государственном наименовании бывшей югославской республики. Соглашение предусматривает использование названия Республика Северная Македония. Однако македонский президент Гёрге Иванов отказался подписать его.

Концепция erga omnes играет ключевую роль в заключенном со Скопье соглашении о новом названии, так как ранее македонские власти на переговорах настаивали на том, чтобы любое новое государственное наименование использовалось только в двусторонних связях с Грецией, а весь остальной мир продолжал бы именовать страну просто Республикой Македонией (РМ), как это зафиксировано в ее конституции. 30 сентября в РМ состоится референдум по поводу соглашения с Грецией о новом названии страны и по вопросу о ее вступлении в НАТО и Евросоюз, после чего должны быть внесены изменения в македонскую конституцию.

Только после этого соглашение будет вынесено на утверждение депутатами парламента Греции. Если для этого потребуется квалифицированное большинство в 180 голосов в 300-местном однопалатном законодательном органе, то никто не сможет предсказать результат такого голосования. Правительство Греции, даже сумев привлечь ряд сторонников, вряд ли сможет набрать столько голосов, а главная оппозиционная партия «Новая демократия» и ряд других партий уже заявили, что будут голосовать против этого соглашения.

В четверг вечером из Скопье в Афины с кратким визитом прибудет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который проведет переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, чтобы, как отмечают местные СМИ, проинформировать главу правительства о курсе Бывшей Югославской Республики Македонии (БЮРМ) на вступление в североатлантический альянс. Если соглашение с Грецией о новом названии Македонии будет реализовано, то это откроет Скопье путь в ЕС и НАТО.

«Дверь НАТО открыта, но только народ этой страны может решить, войти ли в нее. Так что ваше будущее в ваших руках», — сказал Столтенберг во время выступления в Македонии.

Он подчеркнул, что для страны «не будет пути» к вступлению в НАТО без имплементации соглашения с Грецией, сообщает «Интерфакс» .

NEWSru.com