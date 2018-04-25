Новое предложение о штрафах за превышение скорости

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По действующему сейчас порядку полицейские назначают штраф за превышение скорости в зависимости от того, на сколько километров в час водитель превышал допустимую скорость. Однако член Сейма Миндаугас Пуйдокас предлагает изменить этот порядок.

По внесенному им предложению, размер штрафа будет зависеть не только от скорости, но и от места, где было зафиксировано нарушение – за городом, в населенном пункте или в жилой зоне, сообщает медиаресурс Lrt.lt.

Зачем нужно дифференцирование штрафов?

Это предложение парламентарий основывает на том, что, например, превышение скорости в городе или в жилой зоне вызывает больший риск, чем за городом.

Как утверждает Пуйдокас, такая практика используется и за рубежом, поэтому он не изобретает велосипед.

«Там, где жилая зона или большая угроза пешеходу, в западных странах очень строгие штрафы. Например, в Швейцарии штрафы за превышение скорости очень строгие. Поэтому родилась мысль: уберечь тех, кто не может себя уберечь сам – детей и пешеходов. В жилой зоне существует большая вероятность того, что если водитель едет очень не дисциплинированно, а на дорогу выбегает ребенок, то могут быть очень печальные последствия.

Поэтому и предлагается ввести вариант нескольких зон, чтобы была определенная дисциплинированность», — объясняет логику внесенного им законопроекта Пуйдокас.

В соответствии с законопроектом, который предлагает член Сейма, водители, которые превышают скорость в населенном пункте или в жилой зоне, получат более строгие наказания, даже в том случае, если такое же превышение скорости будет зафиксировано за городом.

Например, если водитель превышает скорость более чем на 10 км в час, но не более чем на 20 км в час при езде за городом, ему за это нарушение будет грозить штраф от 5 до 15 евро. Однако такое же превышение скорости в населенном пункте (городе), по предложению Пуйдокаса, повлечет за собой штраф от 12 до 30 евро, а в жилой зоне – аж от 45 до 120 евро.

«Порядок назначения штрафов и их размеры уже сформированы, поэтому все мы несколько подкорректировали, чтобы было разбито по зонам. Кое-где штрафы были уменьшены, поскольку влияние на аварийность не столь болезненно. В жилых зонах штрафы повышены», — сказал Пуйдокас медиаресурсу Lrt.lt.

Полиция такое предложение одобряет

Принятие такого закона – дело Сейма, однако его исполнение ляжет на плечи должностных лиц полиции. Однако, как утверждает Витаутас Грашис – начальник Литовской службы дорожной полиции, он не видит причин, которые могли бы осложнить их работу, если такой закон будет принят.

«Когда мы говорим о средствах контроля скорости, которые побуждают придерживаться безопасной, допустимой скорости, мы всегда их поддерживаем. Думаю, что эту идею надо обсудить и мы должны об этом говорить», — сказал Грашис.

А смогут ли водители оспаривать размер штрафа?

В соответствии с внесенным Пуйдокасом законопроектом, размеры штрафов в зависимости от того, в какой зоне зафиксировано превышение скорости, значительно разнятся. Поэтому естественно, что водители, желая получить меньший штраф, могут искать определенные уловки.

Например, если превышение скорости будет зафиксировано в жилой зоне, которая не обозначена специальными дорожными знаками, водитель может спорить о величине штрафа.

Пуйдокас считает, что из-за этого проблем не должно быть.

«Надо смотреть, что в законах определено как жилая зона. По моему глубокому убеждению, в большинстве мест жилые зоны обозначены знаками, а там, где их нет, для всех должно быть логически понятно, что дворы, находящиеся между многоэтажными жилыми домами, – это жилая зона. Поэтому если на этих узких дорогах будут ездить небезопасно и по-хулигански, то я не думаю, что у водителей будет основание оспорить решение полиции, что они ехали не в жилой зоне», — убежден Пуйдокас.

Однако такая же ситуация, по мнению Грашиса, все же вызовет неудобства.

«Такое нарушение было бы сложно зафиксировать процессуально и вряд ли вообще возможно это сделать, если территория не обозначена, хотя этого требует закон. Поэтому мы говорим не только о штрафах, но и о структурных и инженерных решениях, которые должны принять соответствующие институции», — комментирует Грашис медиаресурсу Lrt.lt.

Предстоит еще долгий путь

Хотя законопроект уже подготовлен, однако до его принятия, может, придется ждать больше полугода.

«Осенняя сессия парламента начнется 10 сентября и, естественно, что представление этого закона не произойдет в первые дни. Я думаю, что для вопроса такого плана понадобится и вывод правительства. Действительно, я думаю, по меньшей мере понадобится полгода. Отдельно будет определен и срок вступления в силу, поэтому молниеносных изменений ждать не следует», — сказал Пуйдокас.

Начальник дорожной полиции говорит, что в любом случае он положительно смотрит на такой законопроект и надеется, что такие меры, которые послужат более ответственному и безопасному поведению на дорогах, будут приняты. Однако соглашается, что спешить не следует.

«В любом случае этот закон еще должен быть пересмотрен во всех связанных с этим институциях, потому что еще возможны риски, которых мы не знаем. Важно, чтобы не получилось так, что закон не будет действовать так, как следовало бы», — подчеркивает Грашис.

С тем, что этот законопроект надо еще совершенствовать, согласен и сам его автор Пуйдокас. Он надеется, что активнее дискутируя, будут рассмотрены и решены все возможные пробелы.

«Если этот проект пройдет до стадии реализации и приема, я полагаю, что, многое будет усовершенствовано и упрощено в соответствии с предложениями тех людей, которые сталкиваются с такими ситуациями ежедневно», — надеется Пуйдокас.

В конце он сказал, что такой законопроект создается не для того, чтобы его поскорее принять, а для того, чтобы по нему велись дискуссии на разном уровне, потому что только это позволит достичь такого результата, который даст возможность закону действовать эффективно и надлежащим образом.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ