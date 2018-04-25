Новое предложение по поводу удостоверения водителя

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На заседании Сейма парламентарий Андрюс Паленис представил зарегистрированные поправки к Закону об отмывании денег и превенции финансирования террористов, в которых предусмотрено, что водительское удостоверение можно было бы считать документом для установления личности.

Предлагается установить, что удостоверение водителя, выданное в государстве европейского экономического пространства, было бы документом для установления личности.

В законе предлагается также закрепить положение о том, что финансовые учреждения и другие уполномоченные субъекты для установления личности клиента могли бы пользоваться и документами для установления личности, в которых не указано гражданство.

По словам Палениса, в Европе широкое распространение получила практика использования удостоверения водителя в качестве документа установления личности (Дания, Швеция, Эстония, Чехия, Великобритания, Франция, Ирландия и др.).

«В соответствии с правовыми актами Литвы удостоверение водителя не считается документом для установления личности человека. Проект по сути дела не направлен на изменение правового статуса удостоверения водителя, а предусматривает возможность финансовым учреждениям и другим уполномоченным субъектам пользоваться удостоверением водителя, выданным в государстве Европейского экономического пространства и указанными в этом документе данными для установления личности клиентов в соответствии с Законом об отмывании денег и превенции финансирования террористов», — считает Паленис.

Он отмечает, что конкурентная нехватка юрисдикции Литвы усиливается в контексте Brexit. «Многие лицензированные финансовые учреждения Великобритании ищут возможности перебраться в страны Евросоюза, в которых требования установления личности клиентов были бы равноправными и создали бы возможности для оказания финансовых услуг клиентам, которые были идентифицированы в соответствии с требованиями Великобритании, то есть с использованием признанного в Великобритании документа установления личности – удостоверения водителя.

Для некоторых предприятий финансовой области, планирующих свою деятельность в Литве, такие лица могут составить большую часть клиентов, поэтому упомянутая проблема является серьезным конкурентным недостатком в международном пространстве. Такая ситуация мешает привлечению зарубежных финансовых предприятий в Литву», — говорит Паленис.

В настоящее время финансовые учреждения и другие уполномоченные субъекты при установлении личности клиента – физического лица, должны руководствоваться документом установления личности, выданным в Литве или зарубежном государстве, или разрешением проживать в Литовской Республике, в котором, между прочим, указано гражданство клиента. Вместе с тем закон не предусматривает возможности установить личность клиента с использованием водительского удостоверения, выданного в государстве Европейского экономического пространства.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ