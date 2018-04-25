Новое расследование может «потопить» инициативы КНБО, говорит глава комитета

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Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас скептически относится к зарегистрированному председателем Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунасом Карбаускисом предложению провести еще одно парламентское расследование о незаконном влиянии на политические процессы.

По словам В. Бакаса, предлагающееся расследование будет дублировать уже проведенную КНБО работу и чревато тем, что будут «потоплены» инициативы, предложенные с целью сделать работу политиков более прозрачной.

Однако В. Бакас, который некоторое время назад заявил, что выйдет из фракции, если «аграрии» начнут новое расследование, теперь говорит несколько осторожнее. По его словам, он примет такое решение, если будет видеть, что расследование политизируется и имеют место манипуляции информацией служб безопасности.

«Моя позиция не меняется. Я прочитал вопросы, они будут расследовать то же, что делал КНБО. Из-за чего я больше всего переживаю — мы видели, что проводятся исследования такого рода, у политиков возникает соблазн не принимать решения, которые не позволили бы проявиться центрам силы и нечестным политикам, а воспользоваться отдельными эпизодами расследования и полностью политизировать результаты таких расследований», — сказал В. Бакас BNS.

«Самое большое мое опасение связано с тем, чтобы новое расследование не потопило инициативы о конфискации гражданского имущества, финансировании политических партий, пересмотре лоббистской деятельности, которые оградили бы общество от таких образований и ситуаций, когда наживаются за счет людей. У него (нового расследования — ред.) есть такой риск — потопить все в таком хаосе, и тогда центры силы снова хлопали бы в ладоши», — сказал В. Бакас.

Однако глава КНБО сказал, что заручился заверением главы ЛСКЗ Р. Карбаускиса, что внесенные после расследования КНБО предложения будут проведены в жизнь.

Лидер правящих литовских «аграриев» Р. Карбаускис в четверг зарегистрировал проект постановления сейма о проведении нового парламентского расследования о незаконном влиянии на политические процессы в период правления двух прежних правительств.

Р. Карбаускис предлагает проверить период 2008 — 2016 годов. Провести расследование предлагается до мая 2019 года.

Эту инициативу поддержали своими голосами 58 парламентариев правящей фракции «аграриев», а также часть представителей фракций партии «Порядок и справедливость», Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей. Из партнеров по коалиции — социал-демократов проект постановления подписал только один — Артурас Скарджюс.

BNS