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Литовская правоохрана в среду объявила, что проводит новое расследование о вероятном шпионаже в пользу России, в котором подозрения предъявлены неназванной «целой сети лиц», в том числе и бывшему председателю Социалистического народного фронта Альгирдасу Паляцкису.

«Задержан гражданин Литвы, известный в обществе А. Паляцкис. Есть и другие задержанные», — сообщил в среду на пресс-конференции генеральный прокурор Эвалдас Пашилис.

А. Паляцкис находится под стражей с октября этого года, подтвердил генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.

По словам Э. Пашилиса, подозреваемые в шпионаже в пользу российской разведки лица «так или иначе связаны с политическими непарламентскими партиями».

«Эта разведка была направлена на самые уязвимые места общества, в число которых входит и так называемое «дело 13 января», — сказал генпрокурор.

«Деятельность продолжалась длительное время, она была сознательной», — сказал прокурор.

Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис сказал, что целью было оказание влияния на политические процессы в Литве.

«С этой целью вербуются лица, которые могут напрямую или через посредников формировать программы политических партий или их структуру, пользуясь различными медийными каналами, содействовать укреплению «мягкой силы» России в стране», — сказал Д. Яунишкис.

Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший руководитель А. Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.

Разведка называла СНФ расположенной к России политической партией, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пророссийских пропагандистских акциях.

В позапрошлогоднем отчете говорилось об усилении информационных, разведывательных операций, инструментов «мягкой силы» России. В числе таких инструментов были названы и «усилия по улучшению централизации и координирования пророссийских соотечественников и сочувствующих им групп».

В качестве примера ДГБ привел то, что в горсовет Вильнюса избран член «Фронта» Рафаэль Муксинов, который является лидером поддерживаемого Федеральным агентством Россотрудничество Совета соотечественников в Литве.

В. Иванов задержан из-за оружия

Правоохранители «из тактических соображений следствия» не называют точное число подозреваемых, однако подтверждают, что в рамках расследования во вторник был задержан бывший лидер просоветской организации «Единство», гражданин России Валерий Иванов.

И все же правоохрана пока лишь только выясняет, шпионил ли В. Иванов в пользу России. Он был задержан из-за найденного у него огнестрельного оружия.

«Могу подтвердить, что один из задержанных — В. Иванов, который задержан из-за найденного у него во время обыска оружия. Сейчас мы выясняем, связано ли это с расследованием о шпионаже», — сказал глава полиции Л. Пярнавас.

Он утверждал, что при проведении расследовния была выявлена «целая сеть лиц, деятельность которых угрожает национальной безопасности нашей страны».

«Если бы эта сеть не была разрушена, думаю, Литве угрожала бы серьезная опасность», — сказал генкомиссар.

«Во время обысков найдено много различных данных и файлов, которые тесно связаны с объектом этого дела», — добавил Л. Пярнавас.

Правоохрана подозревает, что задержанные собирали информацию непубличного характера, однако не раскрывается, была ли она засекреченной.

За шпионаж в Литве грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

Расследование было начато в этом году.

BNS