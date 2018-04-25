Новомученики и исповедники российские

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Ежегодно в воскресенье, между 7 и 13 февраля (в этом году –10 февраля), поминаются те, кто пострадал за веру в советские годы. Вернее, почти ежедневно Церковь отмечает дни памяти тех или иных новомучеников. Но все вместе только в этот период. День этот называется Собором новомучеников и исповедников Российских и совершается в первое воскресенье с 7 февраля (25 января по ст. ст.). Это день памяти Киевского митрополита Владимира, одного из первых, кто пострадал в те суровые годы (1918г.) и кого канонизировали тоже одним из первых — 4 апреля 1992 г.

Начиная с этого времени процесс причисления к лику святых продолжается непрерывно. И неизвестно, когда он закончится, ведь за 70 лет пострадали тысячи людей. Собираются материалы о них, готовится другая документация. Пишутся жития и гимнография, составляются службы. Это очень разные люди: образованные аристократы и потомственные представители духовенства, простые крестьяне и члены царской семьи. И заканчивали жизнь они по-разному. Одних приговаривали к расстрелу пресловутые «тройки», других без суда и следствия живыми распинали на царских вратах, третьи, пройдя все круги земного гулаговского ада, умирали в своей постели. Потому и называют их новомучениками и исповедниками. Мученики были убиты, а исповедники, проведя десятки лет в нечеловеческих условиях концлагерей, умирали своей смертью.

Сейчас поименно канонизировано более двух тысяч человек. Составить такое количество служб и написать столько новых икон, наверное, за двадцать с небольшим лет не под силу и целой армии гимнографов и иконописцев. Поэтому близким новых святых (а такие есть и в Литве) не стоит обижаться на церковные власти и обвинять их в ничегонеделании. Надо ждать и всячески помогать.

Составлением житий занимается у нас в основном игумен Дамаскин (Орловский). Он профессиональный историк и писатель. Материал, собранный и обработанный им, огромен и уникален.

Хочу предложить читателю в кратком пересказе несколько житий новомучеников, написанных отцом игуменом. Память всех их празднуется на этой неделе. День памяти указан в скобках сразу после имени.

Мученица Ольга (Евдокимова) (10 февраля) родилась в Подмосковье в семье лесника 11 июля 1896 года. Рано осталась вдовой с двумя детьми. После того как храм, который она посещала, в 1937 году был закрыт, Ольга Васильевна 4 сентября 1937 года была арестована вместе со священниками, псаломщиком и старостой храма, заключена в Таганскую тюрьму в Москве и в тот же день допрошена.

Из материалов допроса: «…Я активно по­сещала церковь, принимала у себя на квартире священников и считаю церковнослужителей своими духовными наставниками, с каковыми связи до сих пор не теряю».

«…Я сама сознательно стала на враждебный путь, потому что советское правительство неверно поступило, закрыв церковь в нашем селе».

17 октября 1937 года тройка НКВД приговорила Ольгу Василь­евну к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Ольга Васильевна Евдокимова скончалась там 10 февра­ля 1938 года и была погребена в безвестной могиле.

Священномученик Трофим (Кузнецов), священник (13 февраля). Родился 22 июля 1885 года в селе Казаковка Сызранского уезда Симбирской губернии в семье крестьянина. С 16 лет начал преподавать в приходской школе. В 1911 году поступил на пастырские курсы, организованные уже упомянутым сегодня митрополитом Владимиром. Учителем его был протоиерей Иоанн Восторгов, тоже новомученик.

По окончании курсов стал священником и служил в сельском храме.

В январе 1919 года в село, в котором служил отец Трофим, вошел отряд красногвардейцев и, расспросив, где дом священника, направился прямо к нему. Красногвардейцы вошли в горницу и приказали священнику: «Ну, отец, давай собирайся. Пошли». Отец Трофим оделся, и его увезли из села. Красногвардейцы привезли священ­ника на кладбище, привязали к березе, и затем каждый выстрелил в него.

Священномученик Игнатий (Садковский), епископ Скопинский (10 февраля). Родился в Киеве, в многодетной семье священника 21 октября 1887 г. Окончил Московскую духовную академию. Кандидат богословия. Епископом стал в 1920 году. Первая кафедра в Белеве Тульской епархии. Боролся с обновленчеством. Обновленцы активно сотрудничали с советской властью и поощрялись ею, не признавали патриарха Тихона, пытались вводить новшества в богослужении.

Он создал православную общину, которая просуществовала до 1937 г. и дала Церкви нескольких новомучеников. В 1923 году епископ Игнатий был арестован и сослан на Соловки. Здесь у него начался туберкулез. Освободился в 1926 году. Тайно совершал монашеские постриги и поощрял подпольные монастыри.

С 1929 по 1932 год — новое заключение. В 1933-ем становится епископом Скопинским Рязанской епархии. Последний раз 20 февраля 1936 г. была осужден к пяти годам ссылки в Северный край. Жил в Кегоострове Архангельской области. Будучи в ссылке, вновь арестован, находился в следственной тюрьме Архангельска. Тройкой при УНКВД по Архангельской области приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен в Кулойлаг, где умер 9 февраля 1938 г.

Как эти жития не похожи на древние творения агиографов с множеством чудес и исцелений. Они скорее напоминают досье. Но вчитайтесь внимательнее в эти скупые строки. В них есть великое чудо – чудо мужественной веры.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви