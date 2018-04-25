Новости Евролиги

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Тель-авивский «Маккаби» уволил с поста главного тренера хорвата Невена Спахию и назначил на его место Янниса Сферопулоса, с которым подписан контракт до конца следующего сезона. Это произошло после того, как команда проиграла в матче регулярного чемпионата Евролиги «Гран-Канарии» и опустилась в турнирной таблице на 14-е место.

51-летний греческий специалист Сферопулос ранее возглавлял ПАОК, «Колоссос», «Паниониос» и «Олимпиакос», а также работал ассистентом в ЦСКА и «Хьюстон Рокетс». В списке его тренерских достижений значатся два титула чемпиона Греции.

Спахия руководил «Маккаби» с июня 2017 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда стала чемпионом Израиля и заняла 10-е место в регулярном чемпионате Евролиги.

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Испанская «Баскония» объявила об увольнении Педро Мартинеса с поста главного тренера и назначении на его место Велимира Перасовича.

Решение уволить Мартинеса было принято на следующий день после поражения в матче Евролиги против «Будучности» (84:99). Текущий баланс «Басконии» в турнирной таблице составляет 2-5.

Хорватский специалист Перасович уже возглавлял «Басконию» в сезоне 2015/16. Последним местом работы 53-летнего хорватского специалиста был турецкий «Анадолу Эфес», из которого его уволили в прошлом сезоне.

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Евролига обязала испанскую «Гран-Канарию» поменять паркет домашней арены из-за жалоб игроков на слишком скользкое состояние нынешнего.

Евролига открыла дисциплинарное разбирательство против «Гран-Канарии» и заставила клуб предпринять конкретные шаги для решения этой ситуации. Согласно пресс-релизу организации, нынешний игровой паркет ставит под угрозу здоровье игроков и поэтому его необходимо немедленно заменить.

Ранее жалобы на скользкий паркет домашней площадки «Гран-Канарии» высказали главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман и защитник «Маккаби» Скотти Уилбекин. По словам Атамана, разыгрывающий «Эфеса» Шейн Ларкин получил травму именно из-за неудовлетворительного состояния паркета испанского клуба.

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Баскетболисты «Будучности» установили новый рекорд Евролиги по количеству дальних попаданий за матч, отправив в цель 21 трехочковый во встрече седьмого тура регулярного чемпионата с «Басконией». При этом игроки черногорского клуба выполнили 34 попытки, а процент реализации составил 61,8%.

Предыдущее высшее достижение (19 точных бросков из-за дуги) было установлено игроками «Монтепаски» в сезоне — 2012/13 и повторено «Барселоной» в сезоне — 2017/18.

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Руководство Евролиги оштрафовало владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса на 30 тыс. евро.

Ранее Яннакопулос обвинил руководство «Олимпиакоса» в попытке подкупа судей перед матчем этих греческих клубов в рамках Евролиги. Профсоюз судей отверг обвинения и пожаловался руководству Евролиги на Яннакопулоса. В профсоюзе не исключили, что организация будет отстаивать свою позицию в суде.

В отношении Яннакопулоса ведется расследование. Евролига также активировала старые штрафы владельца в размере 150 тыс. евро и 250 тыс. евро.

В отношении Яннакопулоса ранее действовал запрет на посещение матчей Евролиги, но он был заморожен. Евролига может активировать данный запрет.

Информация «ЛК»