Нововведения в легкой атлетике

🔊 Воспроизвести

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение сократить дистанции на всех крупных соревнованиях по спортивной ходьбе начиная с 2020 года, сообщает Inside the games.

Заседание совета IAAF проходило с 10 по 11 марта. Дистанции, в соответствии с предложенными рекомендациями комитета IAAF, сократят с 20 км и 50 км до 10 км, 30 км или 35 км соответственно.

Также IAAF намерена внедрить технологию специальных стелек с электронными чипами, которая позволит судьям контролировать контакт спортсменов с землей. Технологию планируется ввести к 2021 году.

Совет призвал к одинаковому количеству мужских и женских соревнований, которое должно быть достигнуто на Олимпийских играх 2020 года в Токио и в дальнейшем должно соблюдаться на всех крупных турнирах.

«Совет согласился с предложениями комитета IAAF по спортивной ходьбе изменить дистанции в дисциплине, чтобы повысить ее привлекательность для более молодой аудитории, — сказал президент IAAF Себастьян Коу. — Во-вторых, продолжая уделять приоритетное внимание инвестициям и развитию системы управления спортивной ходьбой, мы планируем внедрить новые электронные чипы».

Для адаптации спортсменов к изменениям им будет предложен трехлетний переходный период, во время которого они смогут подготовиться к соревнованиям на новых дистанциях.

Чемпионат мира по легкой атлетике 2019 года пройдет в сентябре-октябре в Дохе, а чемпионат мира 2023 года состоится в Будапеште.

Подготовлено по сообщениям СМИ