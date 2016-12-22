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Новшества в столичном транспорте

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 22, 0:01   |   Комментариев: 0

Открыта Западная объездная дорога. За время последнего этапа строительства объездной дороги был оборудован участок от ул. Озо до ул. Укмяргес. Всего – 5,4 км скоростной дороги, 6 виадуков и пешеходный мост. На объездной дороге установили 1260 фонарных столбов для освещения улицы, проложили 20 км подземных кабелей высокого напряжения. Установлено четыре поста контроля скорости.

Фото BFL

Фото BFL

Традиционно в эти рождественские праздники будет продлено и время движения пассажирского транспорта.

Вечером 24 декабря будет продлено время движения некоторых троллейбусов, последний рейс на остановке у моста Короля Мидаугаса совершат троллейбус  № 3 (в сторону Каролинишкес) в 23.28,  №4 (в направлении (Гяросес Вильтес) в 23.18,  №17  (в направлении Науйининкай) в 23.20.

Ночью с 23 на 24 декабря «ночные» автобусы курсировать не будут  (за исключением автобуса  №88N). В ночь с 24 на 25 и с 25 на 26 декабря, а также в новогоднюю ночь «ночные» автобусы будут курсировать по обычному расписанию.

Инф. «ЛК»

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