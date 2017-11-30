Новшество для водителей – карточка оказания помощи на дороге

В ноябре начался период, когда водители автомобилей в два раза чаще, чем в другое время, обращаются за помощью на дороге. По данным страхового общества Gjensidige, 8 из 10 клиентов, обращающихся за помощью на дороге, хотели бы получить услуги по транспортировке автомобиля в случае его неисправности или аварии.

В данный момент клиенты получают услугу по оказанию помощи на дороге автоматически со страхованием каско или могут дополнительно купить услугу к обязательному страхованию водителей. Работники страховых компаний с учетом популярности услуги теперь ее расширят.

«Заметна тенденция, когда водители в случае неисправности автомобиля на дороге все чаще звонят не родственникам или друзьям, а обращаются в страховое общество. Количество вызовов резко увеличивается в конце осени. Эти причины позволили представить на рынке новшество, которого до сих пор в Литве не было, а именно карточку оказания помощи на дороге. Водители впервые смогут приобрести карточку в качестве отдельного продукта, заглянув на бензоколонку. Сейчас они найдут страховку рядом с товарами первой необходимости», – отмечает директор отдела ущерба страхового общества Gjensidige Гитис Матюкас.

Карточку по оказанию помощи на дороге можно найти в сети бензоколонок Circle K Lietuva.

«Бензоколонка – это место, где водители останавливаются чаще всего: можно заправить машину горючим, выпить кофе, перекусить, накачать колеса, помыть автомобиль. Мы постоянно расширяем ассортимент наиболее нужных водителям товаров и услуг, мы уверены, что карточка по оказанию помощи на дороге пригодится в тех случаях, когда необходимы профессиональная помощь и ассистирование специалистов. Все важное и необходимое должно быть доступно. Бензоколонки стали удобным местом для приобретения дорожных виньеток. Мы не сомневаемся в том, что водители оценят и еще одну услугу, которая поможет избежать дополнительных хлопот в случае дорожно-транспортного происшествия или неисправности автомобиля», – говорит директор Департамента маркетинга Circle K Lietuva Рената Тимощик.

По словам Г. Матюкаса, в современных автомобилях появляется все больше электронных систем, которые водители не в состоянии исправить самостоятельно, поэтому потребность в помощи на дороге со стороны специалистов растет из года в год.

«Больше всего вызовов для транспортировки автомобилей бывает в случае их неисправности или дорожно-транспортного происшествия. В таких случаях транспортное средство доставляется в ближайшую мастерскую, а имеющаяся у водителя страховка компенсирует расходы на поездку до цели маршрута. Прибывшие по вызову специалисты обычно устраняют на месте мелкие неисправности. Если случился прокол колеса, если водитель случайно оставил ключи в машине и нечаянно захлопнул дверь, если не заводится двигатель, если нет горючего или в случае другой беды на дороге, мы прибываем на место происшествия и занимаемся решением проблемы», – объясняет представитель страхового общества.

Матюкас обращает внимание на то, что водители, имеющие карточку по оказанию помощи на дороге, в связи с неполадками, помешавшими поездке, могут обращаться к специалистам в течение суток. Услуга по оказанию помощи на дороге вступает в силу через сутки после ее активирования коротким сообщением. Цена услуги на один год составляет 15 евро и действует в Литве, Латвии и Эстонии.

Метки: Circle K Lietuva, Gjensidige, N48 (1188) 30 ноября, Гитис Матюкас