Новые цены на электричество и газ

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Со следующего года для жителей Литвы подорожает электричество и газ. Уже с января за эти услуги придется платить на 12-18% больше, чем до этого.

«ЛК» уже писал о подорожании и напоминает, сколько нужно будет платить за газ и электричество со следующего года, чтобы первые в году счета не стали неприятной неожиданностью.

Киловатт-час электричества подорожает на 0,9-2,1 центов. Выбравшим план «Стандартный» тариф единой временной зоны будет стоить 0,13 евро за киловатт-час. Таким образом, кВт подорожает на 1,7 цента. При выборе пользования дневным и ночным тарифами, дневной достигнет 14,3 цента (дорожает на 2,1 цента), а ночной — 10 центов (дорожает на 0,9 цента) за киловатт-час.

Как и ранее, постоянная составляющая плана Namai достигнет 3 евро в месяц, тариф единой временной зоны достигнет 11,4 цента за киловатт-час, дневной тариф — 12,4 цента, ночной — 9 центов.

Выбравшие план Namai plius будут платить неизменную плату постоянной составляющей в размере 6 евро. Тариф единой временной зоны достигнет 10,9 цента за киловатт-час, дневной тариф — 11,8 цента, ночной — 8,7 цента за киловатт-час.

Газ подорожает на 7 центов за кубический метр. С 1 января цена за кубический метр газа первой группы – для потребителей, использующих газ только для приготовления пищи, – увеличится с 59 до 66 центов, т. е. газ подорожает на 7 центов.

Для клиентов, использующих более 300 кубических метров газа в год, цена одного куба голубого топлива составит 0,46 евро за кубический метр.

Для клиентов, использующих более 20 000 кубических метров газа в год, цена одного куба голубого топлива вырастет от 0,38 до 0,45 евро за кубический метр.

Ежемесячная плата – постоянная составляющая — достигнет 0,56 евро для жителей, потребляющих до 300 кубических метров в год, а больше этого объема – 3,99 евро.

Утверждающая тарифы на электричество и газ Государственная комиссия по ценам и энергетике заявляет, что рост цен связан с расходами и подорожанием самого сырья на рынке.

По их подсчетам, сумма, предназначенная для корзины коммунальных услуг жильца стандартной, 60 кв. м, квартиры в многоквартирном доме, увеличится на 15 евро.

Информация «ЛК», BNS