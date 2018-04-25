Новые функции стали доступны вильнюсцам в мобильном приложении m.Ticket

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Жители Вильнюса смогут оплачивать проезд в транспорте банковской картой. Пассажиры общественного транспорта Вильнюса теперь смогут оплачивать проезд с помощью банковских карт, сообщает пресс-служба местного самоуправления.

Новые функции для пользователей стали доступны после обновления мобильного приложения m.Ticket.

Желающие оплатить проезд банковской картой должны будут добавить ее в список Mokėjimo kortelės (платежные карты), указав данные. Затем пользователи получат код подтверждения от своего банка, который привяжет карту к приложению m.Ticket.

Жители столицы также смогут передавать неиспользованные билеты другим людям с помощью своего гаджета. Достаточно будет только указать номер телефона. После передачи билета другому пользователю он отобразится в списке «Мои билеты».

«Мы надеемся, что эти обновления приложения поспособствуют тому, что еще больше пассажиров столицы начнут использовать m.Ticket и перестанут гадать, как же им удобнее приобретать билеты», — заявила директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусоровене.

Приложение m.Ticket — это билет на общественный транспорт столицы в мобильном телефоне. Проект запущен в 2014 году. Пассажиры с помощью приложения могут не только покупать билеты, но и планировать поездки по Вильнюсу, выбирать самый быстрый маршрут, отслеживать движение транспорта в реальном времени, просматривать расписание и многое другое.

Информация «ЛК» и vilnius.lt