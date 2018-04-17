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Новые налоги на недвижимость пополнят бюджет 11 млн евро – Минфин Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 17, 17:00   |   Комментариев: 0

Литовское министерство финансов подсчитало, что новое налогообложение недвижимого имущества, при котором в отношении второго и последующего жилья будет применяться тариф налога в  0,3%, ежегодно будет приносить в бюджет страны около 11 млн евро дополнительных средств. 

Об этом во вторник заявил министр финансов Вилюс Шапока. Замминистра Дайва Брасюнайте отметила, что основная часть населения, в отношении которого будет применяться этот новый налог, должна будет платить около 30 евро в год.

В. Шапока утверждает, что новый порядок позволит управлять мыльными пузырями в сфере недвижимости.

“Это позитивно повлияет на рынок недвижимости, позволит избегать раздувания рынка недвижимого имущества, когда жители, обладающие одной или двумя квартирами, берут кредиты, чтобы получить возможность сдавать в аренду имеющееся жилье, и это влияет на перегрев этого рынка”, – заявил В. Шапока на пресс-конференции.

Кабмин предлагает облагать тарифом налога в 0,3% второе, третье и последующее жилье.

Сейчас тариф налога в 0,5-2% применяется только в отношении недвижимости, стоимость которой превышает 220 тыс. евро, в зависимости от его стоимости.

BNS

Метки: 

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