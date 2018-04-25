Новые обстрелы Индии со стороны Пакистана: есть жертвы

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В результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Пакистана и обстрела штата Джамму и Кашмир на севере Индии, по меньшей мере, один индийский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом в понедельник, 18 марта, со ссылкой на военные источники сообщила газета Hindustan Times.

По данным издания, армия Пакистана из стрелкового оружия и минометов обстреляла сектор Сандербани в округе Раджаури. Индийские военные ответили огнем. Известно, что в целом перестрелка продолжалась два часа.

Ранее сообщалось, что Индия и Пакистан возобновили обстрелы. С обеих сторон конфликта погибло несколько мирных жителей, есть тяжелораненые, также разрушены жилые дома.

Напомним, сейчас между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за атаки на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля. В результате нападения тогда погибли 45 человек.

korrespondent.net