Новые паркоматы

Каунасцы и гости города уже заметили, что в Каунасе устанавливаются современные паркоматы. Многие водители их уже успели испробовать. Публичное учреждение Automobilių stovėjimo aikštelės в будущем планирует заменить все паркоматы. Еще одно новшество – не останется старых дисконтных карт.

Новые паркоматы связаны с центральной базой данных, поэтому водителям не придется оставлять талон под стеклом. Планируется, что в будущем водители смогут оплатить стоянку при помощи бесконтактных платежных карт.

«В Каунасе всего установили 50 новых паркоматов. В июле планируют установить еще 50. Всего в городе будет 150 паркоматов», – сказал представитель Automobilių stovėjimo aikštelės Андрюс Дярлюнас.

Оплатить парковку в Каунасе можно разными способами, чаще всего водители пользуются паркоматами – 43%.

При помощи SMS-сообщений платят 22%, еще 8% – при помощи мобильного приложения.

Старые дисконтные карты оплаты за парковку в Каунасе будут действовать только до 31 декабря 2017 года. Поэтому водителям стоит использовать их до конца года, так как остаток на этих картах возвращаться не будет.

По новому порядку выписанные уведомления о штрафе клеить на стекла машин больше не будут, их станут оставлять под дворниками.

Инф. «ЛК»

Метки: N21 (1161) 25 мая, паркоматы