Новые правила при въезде в Латвию

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После выхода Великобритании из Европейского союза лица, которые прибудут из этой страны в Латвию воздушным или морским транспортом, должны будут платить налоги за товары, стоимость которых превышает 430 евро.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на латвийское агентство ЛЕТА, об этом в понедельник на семинаре для журналистов сообщила таможенный эксперт Службы государственных доходов Ирена Кнока.

При пересечении границы въезжающие также будут обязаны декларировать наличные деньги, если их сумма составляет 10 000 евро и больше.

Не нужно будет платить налог на добавленную стоимость (НДС) и таможенный налог за товары, общая стоимость которых не превышает 430 евро, если человек прибывает в страну на воздушном или морском транспорте.

В самолете можно будет провозить до 200 сигарет, 100 сигарилл, 50 сигар или 250 граммов курительного табака, литр алкогольных напитков или два литра напитков крепостью до 22 проц (в том числе игристые вина), четыре литра вина, 16 литров пива.

Кнока подчеркнула, что из третьих стран, к которым после «Brexit» будет причислена и Великобритания, ЕС запрещает ввозить мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты. Это касается и кормов для животных, в составе которых есть мясо или молочные продукты. Запрет не распространяется на питание для младенцев.

Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта.

azertag.az