Новые правила против утечки молодежи за рубеж

Федерация баскетбола Литвы (ФБЛ) и Литовская баскетбольная лига (ЛБЛ) разрабатывают новые правила, с помощью которых надеются дольше удерживать молодых игроков от соблазна уехать за рубеж.

Чиновники ФБЛ и ЛБЛ собрались за одним столом с представителями клубов лиги — главной задачей было договориться о практических шагах, которые помогут литовскому баскетболу снизить утечку талантов за рубеж и как-то поправить начинающую негативно складываться ситуацию.

Хотя существующие в настоящий момент правила запрещают агентам работать с игроками, не достигшими 18-летнего возраста, агенты на это мало обращают внимания, отсылая талантливых игроков «целыми пачками» в разные европейские клубы.

«Нам необходимо выработать единую цель и работать в одной упряжке, если мы все хотим достичь общего результата», — заявил президент ФБЛ Арвидас Сабонис.

«Чтобы оставаться конкурентоспособными на международном уровне, клубы ЛБЛ вынуждены каждый год приглашать все больше и больше иностранцев, поскольку наши молодые игроки рано уезжают», — сказал президент ЛБЛ Ремигиюс Милашюс, добавив, что болельщики просто не видят талантливых ребят, хотя в Литве они вполне могли бы прогрессировать не хуже, чем за границей.

Для наглядности представлена статистика: в нынешнем сезоне в чемпионате ЛБЛ заявлены уже 44 легионера, в среднем по 4,4 на один клуб. Больше всего играющих в Литве баскетболистов-легионеров — из США (19 игроков), затем идет Латвия (6), Россия (5), Украина (4), Хорватия (2) и по одному представителю из Австралии, Канады, Колумбии, Греции, Финляндии, Франции, Сербии и Испании.

В итоге ЛБЛ приняла решение, что вправе запросить у профессиональных зарубежных клубов материальную компенсацию за выращенного в Литве воспитанника до 18 лет.

Сейчас Международная федерация баскетбола (ФИБА) как раз рассматривает ситуацию с одним талантливым литовским баскетболистом, который отправился в Испанию, не достигнув 18-летнего возраста. Теперь он не может играть, так как не получил разрешения от федерации. Согласно имеющейся информации, баскетболист имел предложение от литовского клуба, но агент сумел убедить игрока отправиться за рубеж, пусть даже тот не вправе был этого делать.

Принятая на общем собрании ФБЛ резолюция гласит: теперь зарубежным клубам предстоит выплачивать за приобретенного молодого игрока компенсацию. Половина полученных средств уйдет на выплату тренеру, воспитавшему игрока, 30% перепадет спортшколе, а оставшаяся сумма будет зачисляться на счет федерации или отправляться на поддержку проектов развития молодежного баскетбола.

«Мы создаем достаточно конкурентоспособный продукт, но агенты пытаются заманить игроков в Европу как можно быстрее. Наше намерение заключается в том, чтобы удержать молодых баскетболистов в литовских клубах», — отметил спортивный директор ФБЛ Шарунас Сакалаускас.

Есть и еще один немаловажный момент. Как полагает главный тренер национальной сборной Литвы Дайнюс Адомайтис, родители не понимают, что отправляя детей за границу, они не могут гарантировать окончание ими школы.

«Игра и обучение за рубежом еще не означают, что молодой человек автоматически станет играть в баскетбол намного лучше. В Литве есть много действительно хороших примеров, когда баскетболисты заканчивали учебу, получали среднее образование, продолжали обучение в университете и в то же время играли на профессиональном уровне», — настаивает Адомайтис.

Новые правила, нацеленные на изменение ситуации в литовском баскетболе, будут подготовлены в самое ближайшее время. Они должны ограничить работу агентов на территории Литвы, чтобы впредь подобной деятельностью могли заниматься только те, кто будет иметь лицензии ФИБА или ЛФБ.

Метки: N45 (1185) 9 ноября, Арвидас Сабонис, ЛБЛ, ФИБА