Новые технологии ограничения скорости

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C 2022 года технологии ограничения скорости станут обязательными для всех автомобилей, продаваемых в Евросоюзе. Европейская комиссия предварительно приняла соответствующие нормы, сообщает ВВС. Сторонники этих мер говорят, что они позволят спасти тысячи жизней. Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году.

Благотворительная организация Brake назвала одобрение новых норм ЕС историческим событием и призвала Британию ввести такие же меры после Брексита, но транспортное ведомство Соединенного Королевства ответило, что «немного скорости» все же полезно при обгоне или выезде на автомагистраль.

По новым правилам, европейские автомобили в обязательном порядке должны будут оснащаться системой «умной» коррекции скорости (ISA), усовершенствованными экстренными тормозами и технологией, которая будет препятствовать выезду автомобиля за пределы своей полосы.

«Каждый год на наших дорогах гибнет до 25 тысяч человек. Причина абсолютного большинства этих происшествий — человеческий фактор, — заявила еврокомиссар Эльжбета Беньковска. — С новыми системами безопасности, а они станут обязательными, мы сможем добиться эффекта, сравнимого с результатом введения обязательных ремней безопасности».

В Британии, по статистике, на дорогах ежегодно гибнет около 1700 человек. По данным Brake, примерно к каждой четвертой смерти приводит превышение скорости.

«Это исторический день с точки зрения безопасности на дорогах. Данные меры приведут к самому большому прорыву в этой области в нынешнем веке», — сказал представитель организации Джошуа Харрис.

Среди других мер безопасности, которые планируется сделать обязательными для европейских автомобилей, грузовиков и автобусов, называют оборудование системы предупреждения о том, что водитель засыпает или чем-то отвлечен, например, смартфоном, а также бортового самописца, аналогичного «черному ящику» в самолетах, чтобы в случае аварии было легче разобраться.

Кроме того, водителям автобусов и грузовиков обещают, что у них благодаря новым технологиям больше не будет «слепых зон».

Правая нога водителя

К 2038 году количество серьезных травм при ДТП должно уменьшиться на 140 тысяч. Европейское агентство по транспортной безопасности одобряет эти планы. Однако окончательно принять нормы смогут только через несколько месяцев.

Глава британской ассоциации владельцев автомобилей Эдмунд Кинг, комментируя новость, согласился, что новые технологии могут спасти немало жизней, и добавил, что автономные системы экстренного торможения уже успели себя зарекомендовать.

«Если говорить об умной адаптации скорости, то все не так просто. Лучший ограничитель скорости — правая нога водителя», — говорит он.

«Правильная скорость зачастую ниже установленного предела, например, когда вы едете мимо школы или другого детского учреждения. Но с системой ограничения появляется соблазн ехать на пределе допустимого», — говорит он.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ