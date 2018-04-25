Новые требования ПДД: нарушителем может стать каждый

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Aвтомобилисты обеспокоены тем, что новые правила дорожного движения (ПДД) стали причиной заторов на дорогах.

С 1 ноября, после внесения изменений в ПДД, водители начали беспокоиться о том, что необходимость пропускать каждого пешехода создаст пробки. Кроме того, это требование, по словам водителей, провоцирует автомобилистов к нарушению новых правил.

Например, в Вильнюсе самыми опасными считают пешеходные переходы на проспекте Гядимино рядом с площадью Кудиркос и у Белого моста, а в Каунасе – на перекрестке на пересечении проспекта Саванорю и аллеи Лайсвес. На этих двух перекрестках, по мнению автомобилистов, движение настолько напряженное, что технически не получится пропустить каждого пешехода, как того требуют правила.

В Министерстве транспорта и коммуникаций признают, что на вышеупомянутых перекрестках новые правила создадут опасную ситуацию, поэтому готовы внести в предписания для водителей некоторые изменения. В ведомстве предложили установить светофоры для решения данной проблемы.

Представитель Вильнюсской мэрии Томас Камайтис отметил, что, например, на пешеходном переходе рядом с площадью Кудиркос светофоры будет установить трудно, поскольку это может затронуть движение общественного транспорта. При этом чиновник также рассказал, что со следующего года в столице новые светофоры будут установлены на пяти пешеходных переходах.

Камайтис отметил, что Литве следует брать пример со Скандинавских стран. Там, по его словам, даже на относительно большом расстоянии от пешеходного перехода каждый водитель сбавляет скорость, чтобы пропустить пешехода.

По данным Дорожной полиции Литвы, за первые девять месяцев этого года на дорогах погибли 44 пешехода. Это составляет треть всех людей, погибших на дорогах Литвы. При этом 12 человек погибли на пешеходных переходах.

В прошлом году на дорогах погибли 68 пешеходов. Министерство подчеркивает, что, несмотря на улучшение показателей безопасности дорожного движения по сравнению со средним показателем в ЕС, уровень смертности остается очень высоким.

В Евросоюзе количество смертей пешеходов при авариях составляет в среднем примерно 20%, а в Литве — более 30%.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ