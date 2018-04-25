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Спикер Сейма Викторас Пранцкетис начал новый год с критики в адрес президента Дали Грибаускайте. Пранцкетис, оценивая новогоднее пожелание главы страны не позволять утвердиться безграмотности и популизму, сказал, что пожеланию не хватило искренности. По его словам, президент просто придумала красиво звучащую фразу, чтобы ее цитировали.

«Я слова президента не принял, у меня есть свои убеждения, и я думаю, что мы должны преодолевать не воинственностью, а спокойствием, сотрудничеством, стремясь ко всему этому, а не поднимая флаг войны», – сказал В. Пранцкетис радиостанции Žinių radijas.

На призывы президента не позволить утвердиться воинствующей безграмотности и агрессивному популизму, глава Сейма отреагировал, заявив, что Д. Грибаускайте просто ищет красиво звучащие фразы.

Также спикер Сейма засомневался, актуально ли вообще пожелание бороться с популизмом. «Популизм всегда был и будет, поскольку во время выборов обещают намного больше, чем можно сделать», – сказал В. Пранцкетис.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ