Новый литовский эксперимент

Позорная борьба с пьянством, никудышная попытка обуздать фармацевтическую олигархию, вялые потуги борьбы с высокими ценами на продукты, пустословие в проблеме эмиграции, революция в пенсионной системе, грозящая в очередной раз обворовать пенсионеров, белый флаг несамостоятельной внешней политики с поклоном президенту… Все это – о правительстве крестьян-зеленых. Но это – лучшее, что могло произойти с Литвой, и сейчас мы докажем, почему.

Удачная импровизация

«Литовский курьер» замечал, указывал и буквально «тыкал» пальцем в провалы как всей фракции крестьян-зеленых Рамунаса Карбаускиса за последний год, так и лично премьера Саулюса Сквярнялиса. Первое ощущение от этого образования, которое держится уже год, – импровизация. Причем чаще неудачная. Иногда кажется, что Р. Карбаускис и С. Сквярнялис – антиподы. Просто так сложилось, что один почуял популярность бывшего главного полицейского, а другой – дал возможность себя потанцевать. Причем необязательно как ведомый холоп. Скорее, как растущий политик, который до поры до времени кроткий и послушный, но придет время – сам съест своего «хозяина».

Как бы там ни было, победное вхождение в действующий парламент – более чем показательное. Больше половины фракции крестьян-зеленых – вообще беспартийные. Как будто накануне выборов надо было срочно собрать кандидатов хоть откуда. Оттуда и появились такие «народные избранники», как та же Довиле Шакалене, которая прошла в Сейм от списка Р. Карбаускиса, быстро перешла к либералам, а затем – к социал-демократам. Отсюда и бесконечные скандалы с помощницами главного агрария страны и так далее. Это импровизация, они просто не успели.

Но главный маркер – большие средства массовой информации Литвы и наши именитые обозреватели. Если внимательно читать литовские СМИ, то окажется, что крестьяне-зеленые – это проклятие для страны. В прямом смысле. Посмотрите, они уже распяты! Это враг, недоразумение, которое старая политэлита также переварит, как когда-то Р. Паксаса. Мы к этому еще вернемся.

А пока – едва ли не сумасшедший министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, который сеет хаос как в своей отрасли, так и покушается на «святое» – возможность выпить и забыться. Министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис, который в следующем, 2018 году, даст нам всем джазу, поставив вверх тормашками всю пенсионную систему. Сколько там еще у нас министров? Министр финансов Вилюс Шапока продолжает грозить жесткой налоговой реформой. МВД с выходом «кабинетных» следователей патрулировать улицы.

А ведь в этом составе есть и классические представители вечной политэлиты. Тот же глава МИД Линас Линкявичюс, верный соратник президента. Сообщений – Рокас Масюлис, который нам теперь сулит светлое будущее железнодорожной системы Rail Baltica, или его преемник на посту главы Минэнерго (как его там зовут, только сейчас подвели рейтинги, которые показывают, что глава энергетического ведомства самый незаметный из правительства, а.., точно) Жигимантас Вайчюнас, который нам предрекает светлое в буквальном смысле будущее в объятиях сетей континентальной Европы, после побега из сетей России.

Но не это ли все вместе означает, что именно год назад (мы же сами сегодня никак не можем оценить) на Литву нагрянула удача, которой страна не факт, что достойна. Давайте пофантазируем, почему именно так?!

Несистемные, как торговая марка

На этой неделе бывший главный политолог Литвы, в недавнем прошлом руководитель Института международных отношений и политических наук Раймондас Лопата рассказал на страницах портала Delfi мощную теорию заговора.

Если коротко, то суть такова: в окружении премьера Саулюса Сквярнялиса есть личности, которые под ковром лоббируют некие свои цели, связанные с нефтеперерабатывающим заводом в Мажейкяй в угоду Польше, у которой с Литвой до сих пор не самые хорошие отношения. Но эти же лица – аффилированы с Кремлем. Помогая Польше, они в итоге помогают России, а если учесть, что бизнес на удобрениях Рамунаса Карбаускиса напрямую связан с поставками из РФ, то все вообще становится понятным, как легкая теорема. Да и в принципе, «угроза» со стороны России – старая и безотказная, говоря языком молодежи, фишка. Обвинил – не прогадаешь!

В общем, как Саулюс Сквярнялис, так и Рамунас Карбаускис – агенты Кремля. Вам смешно? Тогда почитайте литовскую передовую прессу! Знаменитый литовский обозреватель Римвидас Валатка уже назвал С. Сквярнялиса Роландасом Паксасом 2.0, а его теневого советника – Юрием Борисовым-2.

Скандалы вокруг памятника Витису (Погоне) на площади Лукишкес, проблемы Замковой горы и башни Гядиминаса, национальные костюмы от имени Р. Карбаускиса всем детям Литвы – все это ширма для отвода глаз, ерничает Валатка.

И что сразу бросается в глаза в этой истории: несистемность крестьян-зеленых, тошнота со стороны сложившейся за 30 лет политической элиты, попытка свергнуть, растоптать это недоразумение, когда плебеи посмели в парламент избрать каких-то неизвестных выскочек, которые сегодня нас, господ, смеют учить как жить!

И это очень нравится. Эта ярость и одновременно – пока – бессилие. Это дорогого стоит.

Сухие цифры

Но это все страхи, без которых большие литовские СМИ жить уже не могут. Как наркотик. И это не просто критика. Внимательный читатель «Литовского курьера» никак не обвинит нас в излишней симпатии к новым («новым» – уже неправильно говорить, все-таки прошел год) властям. Мы тоже критикуем, постоянно отслеживаем и стараемся быть максимально честными со своими читателями. Так и будем продолжать. Что мы имеем на следующий год?

1. Бюджет Литвы на 2018 год. Он – профицитный. То есть доходов больше, чем расходов. Это факт, как бы кому это ни нравилось. Да, кто-то справедливо скажет, что это не связано с достижениями этой власти. Экономика растет, деньги из Европы идут, все замечательно. Но это произошло при крестьянах-зеленых. При других – сокращалось и влезали в долг. 2. Минимальная зарплата со следующего года 400 евро. За неквалифицированный труд. Кто хоть какой-то специалист – извольте больше. 3. Пенсии поднимутся в среднем на 30 евро, создается механизм индексации. Да, министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис обещает не просто не поймешь какую реформу, но и очередное повышение как пенсионного возраста, так и необходимого стажа – до 35 лет. То есть мы и так знали, что пенсии не будет – умрем без нее, но сейчас это стало еще очевиднее. Хоть конкретика, спасибо за нее. 4. С 1 сентября зарплаты учителям повысят на 20% (так обещают). 5. Другим бюджетникам тоже повысят. Кому как. Прокурорам аж на 400-500 евро сразу, в один момент (здравствуй, полицейское государство!), а пожарным и медикам – гораздо меньше. Но у нас же премьер – бывший полицейский, чему удивляться. 6. Каждой семье, которая воспитывает ребенка, по 30 евро. У кого два-три-пять – во столько же больше, умножаем на нужное количество. Да, злые языки указывают, что и льгота не облагаемого налогом минимума исчезнет. Но этой льготой пользовалось меньшее число населения, а вот «детскими деньгами» будут пользоваться все без исключения и вне зависимости от семейного дохода.

Конечно, одновременно все – от медсестер до ученых – попросили поднять зарплату. Но если без популизма: это невозможно. «Все, что могло растянуться, растянулось. Естественно, я хотел бы, чтобы потребности всех были удовлетворены на 100 процентов и больше. Но надо понимать, какие у нас реальные возможности, и соответствующе себя вести», – говорил С. Сквярнялис во время принятия бюджета. И он прав.

Слова президента Дали Грибаускайте про то, что бюджет – это всего лишь благие намерения. Дескать, пустословие – это банальная обида, что не ты лично привела пенсионера к его среднему повышению дохода в 30 евро. Пересчитайте на литы. Это сразу плюс сто литов. Вы такое помните?

Отдельно стоит проговорить вопрос реформы образования. Университеты в растерянности, преподаватели со студентами бунтуют и устраивают пикеты, в будущем полная неизвестность. Но, черт возьми, наши вузы – в хвосте мирового рейтинга! Можно и дальше раздувать штат, дублировать дисциплины, выпускать будущих профессиональных безработных с никому ненужными профессиями. А можно резать. Да, по живому, но этот организм по-другому не запустить. Пластическая хирургия в таком запущенном положении не поможет.

Позволят пройти до конца?

Пробами и ошибками, часто неудачными решениями правительство С. Сквярнялиса чрезвычайно отличается от своих предшественников под руководством Альгирдаса Буткявичюса.

Те, как мы помним, четыре года входили в положение дел, изучали ситуацию, создавали бесконечные рабочие группы. Не похожи крестьяне-зеленые и на консерваторов, которые до социал-демократов отважно боролись с кризисом с помощью кошельков самых бедных, а потом еще имели нахальство хвастаться своей решительностью.

Эта власть, кажется, все же стремится что-то сделать. И пусть это идет в резонанс с размышлениями в прошлом выпуске «Литовского курьера», где мы же высмеивали неуклюжие полуреформы. В условиях стагнации современной Литвы, кажется, похвалить можно даже не за результат, а за саму попытку начать делать хоть что-то. Таков новый литовский эксперимент. Вопрос – дадут ли довести начатое до конца?

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N51 (1191) 21 декабря, борьба с пьянством, Рамунас Карбаускис, реформы образования, Саулюс Сквярнялис, эксперимент