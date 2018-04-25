Новый министр образования: первая задача – снизить напряжение

🔊 Воспроизвести

Назначенный министром образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс заявил, что первостепенной своей задачей считает снижение напряжение в образовании.

«Прежде всего, то, что я должен сделать, это попытаться создать социально общий климат, как в образовании, так и в целом в обществе, незамедлительно начать диалог с заинтересованными сторонами по реализации требующихся изменений», – сказал журналистам А. Монкявичюс в Президентском дворце.

На пост министра А. Монкявичюс назначен после недавно снизившегося напряжения среди педагогов и длившейся почти месяц забастовки учителей по поводу штатной системы оплаты и повышения зарплат.

Министерство образования уже сейчас реализует реформу Высшей школы, планирует реорганизовать подчиненные министерству учреждения.

Новый министр сказал, что задачи, намеченные в правительственной программе, правильные, но реализовывать их «вероятно, нужно иными методами, иными способами». Также он отзывался и о реформе сети высших школ, которую он раньше критиковал, будучи ректором Университета им. М.Ромера.

А. Монкявичюс отметил, что нельзя ее воплотить, лишь формально объединив университеты, нужно стремиться и к повышению качества образования.

62-летний А. Монкявичюс был министром образования в трех правительствах: в 11-ом правительстве премьера Роландаса Паксаса в 2000-2001 годах, в 12-ом правительстве Альгирдаса Бразаускаса в 2001-2004 годах, в 14-ом правительстве премьера Гядиминаса Киркиласа в 2006-2008 годах.

В правительстве А. Бразаускаса он работал вместе с назначившей его министром во вторник президентом Далей Грибаускайте – тогда она возглавляла министерство финансов.

«Мы с министром финансов Грибаускайте часто и дискутировали, и спорили о том, как распределить средства, реализовать образовательные программы, но мы были хорошими коллегами», – вспоминал А. Монкявичюс.

«Сегодня (BNS) президент очень метко (…) сделала некоторые замечания, охарактеризовала ситуацию, дала советы, в которые я сам верю», – добавил он.

А. Монкявичюс даст присягу в сейме во вторник.

BNS