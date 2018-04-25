Новый министр образования предлагает вернуться к идее бесплатного бакалавриата

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Новый министр образования и науки Литвы Альгирдас Монкявичюс предлагает вернуться к предложению ввести бесплатное высшее образование первой ступени.

По словам министра, если будет принято политическое решение по поводу бесплатной программы бакалаврского обучения, то это можно будет обеспечить с сентября 2020 года.

На заседании парламентского Комитета по вопросам просвещения и науки А. Монкявичюс сказал, что это стало бы существенным изменением, которое бы «позволило преодолеть несбалансированную ситуацию, когда очень много студентов платят за обучения, а другая часть пользуется возможностью государственного финансирования».

Он также подчеркнул, что возможны не дискриминирующие механизмы, которые бы побудили студентов выбирать нужные государству специальности.

«Этот вопрос можно достаточно несложно решить, поощрять выбирать нужное государству обучение, и есть не дискриминирующие способы, поощряющие выбор, и мы считаем, что это будет значительно более эффективно, ведь такой опыт уже есть в Скандинавских странах», – отметил министр.

Правящие планировали ввести бесплатное обучение до диплома бакалавра, однако прежнее руководство министерства отказалось от этой идеи.

Минобразования считает, что бесплатные программы бакалавриата могут предлагаться в профессиях, которые требуются рынку труда, а прочим оставят возможность обучаться за собственные средства.

В Конституции закреплено, что государство гарантирует бесплатное образование всем хорошо учащимся гражданам.

BNS