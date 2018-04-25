Новый организатор ярмарки Казюкаса

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Вильнюсскую ярмарку Казюкаса, отсчитывающую пятое столетие своего существования, отныне будет проводить новый организатор – ЗАО «Concept Events & Media», выигравшее объявленный столичным самоуправлением конкурс.

Открытый конкурс в поисках нового организатора был объявлен в конце лета, стремясь, по сообщению Вильнюсской мэрии, «обеспечить новое качество, прозрачные и современные решения при организации важнейшей для города ярмарки».

По словам директора столичной администрации Повиласа Подярскиса, «цена, которую организаторы будущей ярмарки будут предлагать торговцам за аренду торговых площадей, является логичной и обеспечивает, чтобы никаких дополнительных платежей с участников ярмарки не взимали. Разрешения на торговлю во время ярмарки будут также продаваться через Интернет на специальном сайте, что также должно преградить дорогу непрозрачным сделкам».

ЗАО «Concept Events & Media», выигравшее конкурс, организует различные мероприятия уже 16 лет. За год оно организует по 100 мероприятий самого разного масштаба. Данное предприятие в 2009-2011 годах уже проводило в Вильнюсе ярмарку Казюкаса.

В активе предприятия также организация таких праздников, как Дни Европы, «Рождество в столице». Договор с победителем подписывается на организацию одного праздника с возможностью продления договора на 2020-й и 2021 год.

В 416-й раз ярмарка Казюкаса пройдет 1-3 марта.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt