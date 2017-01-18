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Новый «пограничник»

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 19, 0:01   |   Комментариев: 0

Служба охраны госграницы информирует, что глава службы Ренатас Пожела передал кинологу Пагегской заставы Валдасу Станцикасу трехмесячного щенка бельгийской овчарки Марсаса.

Фото BFL/В.Скарайтиса

Фото BFL/В.Скарайтиса

Станцикас будет дрессировать его для прохождения службы на границе. Марсас заменит Станцикасу одного из лучших пограничных псов Рамзиса, который в сентябре 2016 года был застрелен при исполнении служебных обязанностей (во время операции по преследованию контрабандистов).

Также передана сестра Марсаса Лара кинологу Видасу Букаускасу. Марсаса и Лару Служба охраны государственной границы Литвы приобрела в рамках осуществления первого этапа программы Фонда национальной безопасности 2014-2020 гг. (приобретение собак). Этих щенков на конкурсной основе приобрели у литовских заводчиков. За Марсаса заплатили 750, за Лару – 800 евро. При выборе щенков больше всего внимания уделили их физическим и психическим данным, необходимым для службы на границе: мотивированности к поиску, социализации, устойчивости к стрессу, страху и т. д.

Трехлетний Рамзис 27 сентября прошлого года был застрелен охотником, когда шел по следам контрабандистов. Останки служебной собаки были кремированы. Урна с его прахом хранится в музее Пагегской заставы. Там создана экспозиция, посвященная Рамзису, рассказывается о его службе.

Инф. «ЛК»

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