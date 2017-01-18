Новый «пограничник»

Служба охраны госграницы информирует, что глава службы Ренатас Пожела передал кинологу Пагегской заставы Валдасу Станцикасу трехмесячного щенка бельгийской овчарки Марсаса.

Станцикас будет дрессировать его для прохождения службы на границе. Марсас заменит Станцикасу одного из лучших пограничных псов Рамзиса, который в сентябре 2016 года был застрелен при исполнении служебных обязанностей (во время операции по преследованию контрабандистов).

Также передана сестра Марсаса Лара кинологу Видасу Букаускасу. Марсаса и Лару Служба охраны государственной границы Литвы приобрела в рамках осуществления первого этапа программы Фонда национальной безопасности 2014-2020 гг. (приобретение собак). Этих щенков на конкурсной основе приобрели у литовских заводчиков. За Марсаса заплатили 750, за Лару – 800 евро. При выборе щенков больше всего внимания уделили их физическим и психическим данным, необходимым для службы на границе: мотивированности к поиску, социализации, устойчивости к стрессу, страху и т. д.

Трехлетний Рамзис 27 сентября прошлого года был застрелен охотником, когда шел по следам контрабандистов. Останки служебной собаки были кремированы. Урна с его прахом хранится в музее Пагегской заставы. Там создана экспозиция, посвященная Рамзису, рассказывается о его службе.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1143) 19 января, Валдас Станцикас, кинолог, овчарка, Ренатас Пожела, Служба охраны госграницы