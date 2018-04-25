Новый порядок вынужденного взыскания долгов

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С 1 декабря вступили в силу поправки к Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК), в соответствии с которыми будут значительно уменьшены суммы, удерживаемые судебными приставами у должников.

До сих пор у должника, который зарабатывает минимальную месячную заработную плату (около 361 евро после уплаты налогов) и имеет два долга, удерживалось 50 проц. средств, следовательно, у него оставалось 180,50 евро. Это гораздо меньше минимального размера потребностей, который нынче составляет 245 евро. В этом случае должник не мог удовлетворить своих самых минимальных потребностей и поэтому опять брал в долг.

Подобная ситуация была и с должниками, которые получают заработную плату больше минимальной. К примеру, у человека, получающего среднюю заработную плату (728 евро после уплаты налогов), удерживалось 437 евро и оставалось только 291 евро.

В поправках к ГПК, которые вступили в силу с начала декабря, предусматривается, что из минимальной месячной заработной платы должника, имеющего несколько долгов, судебные приставы могли бы удержать 30 проц. В этом случае у человека осталось бы 252,70 евро, а у получающего среднюю заработную плату осталось бы около 436 евро.

Кроме того, с увеличением с 1 января будущего года минимальной месячной заработной платы и вступлением в силу налоговой реформы минимальная зарплата составит 379-395 евро (в зависимости от того, будет ли человек накапливать средства на пенсию во второй ступени), и у должника останется увеличенная часть зарплаты.

«Новые поправки, связанные с принудительным взысканием долгов, позволят задолжавшим лицам жить лучше и не влезать в новые долги», — говорит министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

Положения этого закона не будут иметь силы по взысканию долгов на содержание ребенка, а также в других случаях, когда конкретные взыскиваемые суммы будут установлены по решению суда или указаны в исполнительном письме.

С 1 октября с. г. вступил в силу новый порядок, по которому долг взыскивается с последнего жилого помещения. Действовавшие ранее законы позволяли взыскивать долг с последнего жилого помещения, если долг превышал 2030 евро. Сейчас эта сумма увеличена до 4000 евро. В законе также предусмотрено, что с такого жилого помещения нельзя взыскивать долг, если должник представит судебному приставу доказательство, что долг можно взыскать в течение 18 месяцев, делая соответствующие установленному размеру вычеты из заработной платы, и взыскание в данном случае будет реально выполнимым.

Информация «ЛК», BNS