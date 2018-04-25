Новый радар на взморье 

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Клайпедским водителям стоит проявлять осторожность: радар, который прежде стоял на перекрестке ул. Лиепу и Яунистес, переставили на новое место. Этот радар может одновременно следить за несколькими полосами движения и фиксировать сразу всех нарушителей.

Такой радар может одновременно «наблюдать» за 32 автомобилями на 6 полосах. Он появился в Клайпеде летом прошлого года. Прибор определяет, какая машина едет — легковая или грузовая, считывает ее номер, проверяет, есть ли техосмотр и страховка. Этот радар не только фотографирует нарушителя, но и делает видеозапись. «Раньше, когда радары только фотографировали нарушителей, полицейским сложно было доказать, что автомобиль ехал на красный свет. Сейчас этот процесс снимается на видео. Радар фиксирует все проезжающие автомобили – поэтому его данные полезны для статистики», – сказал представитель Клайпедской мэрии Марюс Пойманскис.

Такие радары удобны тем, что их можно легко перенести с одного места на другое. На прошлой неделе внимательные клайпедчане могли увидеть, что такой радар устанавливают на проспекте Тайкос, на участке между ул. Парижяус Комунос и Саусе 15-осес. «Это сделано по просьбе полиции», – рассказал Пойманскис. Он подсчитал, что за 9 дней радар на перекрестке ул. Лиепу и Яунистес зафиксировал 1116 нарушений. Сейчас в городе есть 3 таких радара – еще два стоят на проспекте Шяурес и у виадука на ул. Мокиклос. Установка и обслуживание трех радаров обходятся в 86 000 евро.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ