Новый руководитель Klaipedos nafta – М.Юсюс

Компанию по перевалке нефти и газа Klaipedos nafta возглавит бывший руководитель входящей в банковскую группу Swedbank страховой компании Swedbank Life Insurance Миндаугас Юсюс, который на протяжении свыше 5 лет был и членом правления клайпедского предприятия.

Как сообщает Klaipedos nafta через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq, М.Юсюс выиграл конкурс на должность генерального директора.

“К новому руководителю предъявляются самые высокие требования и задачи, поскольку Klaipedos nafta не только обеспечивает реализацию стратегических задач государства в области энергетики, но и развивает эту деятельность на международных рынках”, – отметил в сообщении для печати министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Имеющий образование в области банковского дела и администрирования бизнеса, 37-летний М.Юсюс независимым членом правления Klaipedos nafta является с октября 2011-го. До конца нынешнего января он на протяжении семи лет руководил литовским филиалом Swedbank Life Insurance, был председателем его правления.

Позиция руководителя Klaipedos nafta стала вакантной после того как в декабре прошлого года Мантас Бартушка приступил к руководству Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai).

BNS

Метки: Klaipėdos nafta, Литва, Миндаугас Юсюс