Новый штраф водителям – придется выложить до 700 евро

С вступлением в силу с 2017 года более жестких штрафов нетрезвым и находящимся под воздействием наркотических веществ водителям политики спохватились заполнить пробел и ужесточить ответственность тех, кто продолжает незаконно садиться за руль уже после лишения водительских прав.

Предусматривающую это поправку в новом Кодексе административных нарушений зарегистрировал в парламенте член Сейма Виталиюс Гайлюс.

Поправки планируется закрепить, чтобы в тех случаях, когда лицо, управляющее автомобилем, из-за совершенных правонарушений лишенное водительских прав в соответствии с процессуальными мерами, незаконно управляет транспортом, платило штраф от 450 до 700 евро. В настоящее время назначаемый за такое нарушение штраф составляет от 10 до 12 евро и назначается за то, что водитель не может представить работнику полиции действующее водительское удостоверение.

«Сейчас, если у попавшегося нетрезвого водителя отнимают водительские права и он продолжает садиться за руль, то ему назначаются только символические административные штрафы, которые совсем не страшат нарушителя.

Это остается в силе в период, пока ожидается окончательное решение о лишении или ограничении права управления транспортным средством.

Тут надо заполнить пробел и показать, что ранее задержанный нетрезвый водитель не может снова незаконно садиться за руль. Если приоритет – безопасность на дорогах, то нельзя проявлять терпимость к таким лицам», – отмечает парламентарий В. Гайлюс.

Предлагаемая поправка к Кодексу административных нарушений и более высокие штрафы для проштрафившихся водителей будут действовать как во время рассмотрения дел в порядке административных нарушений, так и при применении уголовной ответственности.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1143) 19 января, алкоголь, Виталиюс Гайлюс, водителям, штраф