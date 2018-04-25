Новый Закон о референдуме

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В четверг Сейм Литвы принял новую редакцию Закона о референдуме, которая подкорректировала процедуры организации референдума, позволяя получить больше мест для голосования за рубежом.

За новую редакцию Закона о референдуме проголосовали 65 членов Сейма, двое были против и 18 воздержались. Предусмотрено, что закон вступит в силу с января.

Большинство поправок к закону гармонизируют процедуры организации референдума с установленным общим порядком выборов, главное изменение заключается в том, что позволяется за границей создавать дополнительные пункты голосования помимо существующих мест в дипломатических представительствах.

Решение о приемлемости для голосования на референдуме других мест за рубежом будет принимать Министерством иностранных дел по согласованию с Главной избирательной комиссией.

Сейм объявил проведение референдума о расширении двойного гражданства совместно с президентскими выборами, но реализация постановления была приостановлена, пока оценку ему не даст Конституционный суд, который должен сказать, возможно ли провести голосование с двухнедельным перерывом между первым и вторым турами президентских выборов, как постановил Сейм.

В настоящее время Конституция предусматривает, что, за исключением предусмотренных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Зарубежные литовцы стремятся расширить институт двойного гражданства, но боятся, что референдум не состоится из-за низкой активности.

BNS