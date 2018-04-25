Новый запрет: будет меньше пластика

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С 1 января в Литве вступил в силу новый запрет: в магазинах запрещено бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты плотностью от 15 до 50 микрон. Это более прочные пакеты обычно с логотипом магазина, сообщает Министерство охраны окружающей среды.

Запрет не распространяется на тонкие пакеты небольшой плотности (до 15 микрон), которые используют для упаковки нерасфасованных товаров.

Этот запрет введен с учетом требования Евросоюза уменьшить количество используемых полиэтиленовых пакетов. Таким образом хотят снизить вред, наносимый окружающей среде, поскольку лишь небольшая часть полиэтиленовых пакетов повторно перерабатывается, а в природе они разлагаются очень долго.

«Мы можем порадоваться, что меняются привычки жителей Литвы — они все чаще используют пакеты многоразового использования. Поэтому сокращается расход одноразовых пластиковых пакетов», — сказал вице-министр охраны окружающей среды Мартинас Норбутас.

По данным Литовской ассоциации торговых компаний, в последние годы в Литве сокращается расход одноразовых полиэтиленовых пакетов.

В 2017 году на одного жителя приходилось 226 тонких пакетов, 34 более плотных пакета, а, к примеру, в 2014 г. — 260 тонких и 39 более плотных.

В том, что именно пластиковый мусор оказывает особенно негативное воздействие на окружающую среду, сомнений практически нет: пластик стал революционным прорывом в области упаковки товаров и мировой торговли, и он же – один из главных «вредителей» современного мира, наносящий непоправимый ущерб природе. Многие виды этого дешевого и удобного материала чрезвычайно стойки и стабильны, материал остается в природе десятилетиями. Механически истираясь в мелкие частицы вроде песка, пластик со временем смывается в Мировой океан, где оказывает сильное влияние на экосистему, нарушая естественные пищевые цепочки, а проблема пластиковых отходов давно стала глобальной. Только в Европе ежегодно выбрасывается около 25 миллионов тонн пластика, лишь 30% которого могло бы подвергнуться вторичной переработке.

Каким будет результат для природы и человечества? Ожидается не только заметное снижение объемов пластикового мусора, попадающего в Мировой океан, но и сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу на 3,4 миллиона тонн, что позволит избежать ущерба окружающей среде, который оценивается в 22 миллиарда евро до 2030 года.

Информация «ЛК», BNS