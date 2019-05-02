Новым императором Японии стал Нарухито

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В императорском дворце в Токио прошла церемония интронизации нового императора Японии Нарухито. Трансляцию этого события вели основные телеканалы страны, сообщает РИА «Новости».

В церемонии, проходившей в зале «Сэйдэн Мацу-нома», участвовали 24 человека, включая главу правительства Синдзо Абэ и министров. Нарухито вошел в зал с членами императорской семьи. Он поднялся на постамент, обтянутый белой тканью, на котором был установлен трон. По его правую руку встал его младший брат принц Акисино, который теперь стал первым в очереди на престол.

Затем в зал внесли и установили на специальных подставках два из Трех священных сокровищ — яшмовое украшение магатама и меч Кусанаги-но-цуруги. Затем придворные внесли и установили на подставках Императорскую печать и печать Государства Японии.

После этого придворные сняли с подставок императорские регалии, а Нарухито вместе с членами императорской семьи покинули зал.

В своем первом обращении к народу Нарухито поклялся всегда быть вместе с ним и служить его символом. «Я желаю счастья японскому народу и дальнейшего процветания Японии, а также мира всему миру», — добавил монарх. Ему предстоит почти ежедневное участие в ритуальных церемониях и докладах своим божественным предкам о восшествии на престол до середины мая. Затем ему нужно будет подготовиться к церемонии, аналогом которой можно считать коронацию у европейских монархов — объявление себя императором перед народом и появление перед подданным в открытой машине. Парад состоится 22 октября.

NEWSru.com

