Новым премьером Пакистана стал бывший крикетист, сделавший политическую карьеру на борьбе с коррупцией

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Глава пакистанской партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан в пятницу избран на пост премьер-министра Пакистана, передает ТАСС. Глава победившей на выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) партии получил 176 голосов «за» из 272 голосовавших.

На парламентских выборах 25 июля его партия заняла первое место, получив 116 из 272 мест в нижней палате.

После выборов Хан пообещал провести переговоры с Индией в поисках решения кашмирского вопроса. Он также призвал к «взаимовыгодным» связям с США, несмотря на то, что он известен критическим отношением к антитеррористическим мерам этой страны в регионе.

Пуштун по происхождению, Имран Хан родился в 1952 году в семье инженера-строителя в городе Миянвали (провинция Пенджаб). Окончил колледж в Лахоре, затем престижную школу Royal grammar school в Вустере на юге Англии. В 1972 году по окончании Оксфордского университета получил степень бакалавра экономики.

Профессиональный спортсмен — с 1971 по 1992 год выступал за пакистанскую сборную по крикету, 10 лет был капитаном команды. В 1992 году Пакистан выиграл Чемпионат мира по этому виду спорта. В 1983 году авторитетный английский справочник по крикету назвал его лучшим крикетистом года. 14 июля 2010 году имя Имрана Хана было включено в зал славы Международного совета крикета.

В 1996 году Имран Хан основал политическую партию Пакистанское движение за справедливость (Pakistan Tehreek-e-Insaf). В 1997 году партия участвовала в парламентских выборах, но не смогла войти в законодательные органы страны. В 2002 году Хан получил место в Национальной ассамблее, став единственным членом парламента от своей партии.

Парламентские выборы 2008 году партия бойкотировала. Хан в те годы получил известность резкими высказываниями в адрес властей (называл правительство Наваза Шарифа «самым коррумпированным в истории Пакистана»), призывами к принятию антикоррупционных законов и мер по искоренению бюрократии. Кроме того, Имран Хан и члены его партии выступали против вмешательства США во внутреннюю политику Пакистана и использование американцами беспилотных летательных аппаратов против боевиков-исламистов на территории страны (в результате атак БЛА погибли десятки мирных граждан).

4 марта 2006 года Имран Хан попытался устроить шествие против визита президента США Джорджа Буша-младшего в Пакистан, однако накануне его приезда был помещен под домашний арест.

Когда 3 ноября 2007 году генерал Первез Мушарраф (президент Пакистана в 2001-2008 годах) ввел чрезвычайное положение в стране, Имран Хан призвал к массовым акциям протеста, в связи с чем 14 ноября он был задержан и выпущен под залог спустя неделю.

На выборах 11 мая 2013 года «Пакистанское движение за справедливость» вошло в Национальную ассамблею Пакистана, получив 35 мест (около 17% голосов). Однако Имран Хан заявил о фальсификации итогов голосования и потребовал от властей провести досрочные перевыборы. 25 июля 2018 года партия заняла первое место на выборах в Национальную ассамблею.

Помимо политической деятельности занимается благотворительными и образовательными проектами. Так, он основал в Лахоре онкологический научно-исследовательский центр памяти Шаукат Ханум (мать Имрана, умершая от рака), который стал одним из ведущих бесплатных учреждений в мире, занимающихся диагностикой и лечением рака. В 2008 году Имран Хан создал «Намал колледж» в округе Рикхи (провинция Пенджаб), готовящий специалистов в области технических наук.

До 2004 года Имран Хан был женат на Джемиме Голдсмит, английской писательнице, дочери миллиардера сэра Джеймса Голдсмита. Имеет двоих сыновей от первого брака.

Его второй супругой Хана в 2015 году стала журналистка и кинопродюсер Рехам Хан (развелись в том же году). В 2018 году он женился на Бушре Манике.

NEWSru.com