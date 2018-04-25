Нуждающиеся семьи в феврале получат первую в этом году продовольственную помощь

Более 150 тыс. нуждающихся жителей 28 февраля начнут получать продовольственную помощь. Во время раздачи продуктов, в феврале и марте, жители получат первые продукты – свиные консервы (400 г) и сладкие сухие завтраки (500 г).

Другие продукты нуждающиеся жители получат позже – в апреле, июне, августе, октябре и декабре.

В продовольственную корзина в 2019 году войдут 19 продуктов: пшеничная мука первого сорта, мучная смесь для кексов, макароны, гречка, рис, овсянка быстрого приготовления, сахар, рапсовое масло, свиные консервы, куриные консервы, консервированный свекольный супа, консервированный суп из соленых огурцов, консервированный зеленый горошек, запеченные консервированные бобы в томатном соусе, сладкий сухой завтрак, овсяное печенье с кусочками шоколада, сгущенное молоко, обработанное высокой температурой молоко, смесь изюма и орехов.

Как и в прошлом году, нуждающиеся жители Литвы получат помощь не только продуктами питания, но и предметами гигиены. Продукты питания и гигиенические товары могут получать те жители, чей среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 183 евро.

l24.lt