Нужен ли  Портовому городу  трамвай?

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Власти города намереваются совершенствовать инфраструктуру гармоничных видов транспорта и качество услуг. Основной способ привлечения жителей к общественному транспорту – внедрение скоростного экологического общественного транспорта, с этой целью сейчас проводят соответствующее исследование.

Администрация самоуправления Клайпеды выясняет, нужен ли городу трамвай. На прошлой неделе самоуправление подписало договор с одним из крупнейших в Литве консультационных обществ Civitta стоимостью 461 тыс. евро об изучении возможности нового вида транспорта.

По словам директора Департамента инвестиций и экономики Клайпеды Ричардаса Зульцаса, будет обсуждаться вопрос об интеграции трамваев и электроавтобусов в систему общественного транспорта города.

«Хотим обсудить вопрос о возвращении в город трамвая, в Клайпедском университете создается электроавтобус, прототип уже создан. Мы также обсудим вопрос об интеграции таких автобусов в систему общественного транспорта. Система могла бы быть дуальной — и автобусы, и трамвай, но мы этого пока не знаем», — сказал BNS Р. Зульцас.

По его словам, следует проанализировать всю систему городского транспорта в отношении урбанистики, организации движения, оценить пассажирские потоки.

В Клайпеде ситуация сейчас довольно неплохая. В рабочие дни на автомобилях на работу ездят всего 35% горожан. Еще 29% пользуются общественным транспортом, пешком ходят – 29%, на велосипедах ездят – 4%, на мотоциклах – 1%, на такси – 1%. В «Плане гармоничной мобильности» Клайпедская мэрия предусмотрела, что к 2030 г. на своих авто будут ездить 25% жителей, на общественном транспорте — 35%, пешком будут ходить – 32%, ездить на велосипедах – 8% горожан.

«Также будет обсуждаться вопрос о присоединении пригорода Клайпеды в эту систему, чтобы люди, живущие в кварталах индивидуальных домов, могли легче добираться до города», — утверждал Р. Зульцас.

По его словам примером для Клайпеды является польский город Ольштын, где система трех трамвайных линий оборудована за 120 млн евро, а проект осуществлен в течение полутора лет.

«Практический пример соседей вдохновляет… Вначале было примерно около 50 проц. людей, которые высказывались за введение трамваев и против этого, а после внедрения новшества количество высказывающихся за трамвай увеличилось до 70 проц., — утверждал Р. Зульцас. — Автобусы изгнали из центра города, он автоматически освободился от транспорта.

Работники Civitta изучат возможности совместно с субподрядчиками — обществом проектирования инфраструктуры Kelprojektas и адвокатской конторой Ellex Valiunas. Планируется, что на предподготовку потребуется примерно один год.

Досье «ЛК»

Электрический трамвай в городе появился ещё в начале XX века. В 1901—1904 г. акционеры оборудовали трамвайную сеть из двух линий.

Первый маршрут из Старого города проходил через северные пригороды Королевская Вите и Вите Бомеля в приморский курорт Мелнраге. Кольцо трамвая было около маяка города и ресторана «Прибрежная вилла». Этот маршрут, соединявший Старый город с морским пляжем и курортной зоной, где находилось множество ресторанов и домов отдыха, был особенно популярен летом.

Второй маршрут из Старого города через промышленный пригород Королевская Смелте тянулся далеко на юг к каналу Вильгельма и Деревянной бухте. Дополнительная трамвайная ветка через улицу Лиепаи (современная Манто) и площадь Лиепаи (современная Лиетувининку) соединяла центр города с железнодорожным вокзалом, а другое ответвление проходило через район Вите рядом с Зимним портом.

Трамвай, за исключением ветки в Смелте, перестал эксплуатироваться в 1934 году. Ветка в Смелте разобрана в 1967 г.

Информация «ЛК», BNS