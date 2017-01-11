«Нужные работники – столяры и плотники»

В декабре потребность в квалифицированной рабочей силе фиксировали компании секторов транспорта, услуг, торговли и строительства. Водители грузовых транспортных средств, специалисты в области рекламы и маркетинга, маляры, водители легковых автомобилей, такси и фургонов, швеи, повара, каменщики и секретари-администраторы, работники ИТ, по сравнению с представителями других профессий, обладали большими возможностями трудоустройства. В последний месяц года работодатели интенсивнее искали плотников, столяров и социальных работников.

Лучшие возможности трудоустройства были у проживающих в крупных городах, где два из трех свободных рабочих мест (65 проц.) регистрировались в пяти крупнейших городах страны. Эта тенденция отражает ситуацию зарегистрированной безработицы на территориях. Число безработных жителей трудоспособного возраста почти вдвое меньше было в Шяуляй – 7,8 проц., Вильнюсе – 6,2 проц., Клайпеде – 6,8 проц., Каунасе – 7,2 проц. и Панявежисе – 7,8 проц. по сравнению с приграничными и меньшими районными самоуправлениями – Лаздияй – 16,1 проц., Игналина – 15,7 проц., Акмяне – 15 проц., где показатели зарегистрированной безработицы продолжают оставаться выше средних по стране.

В регистре данных Биржи труда Литвы 1 января текущего года в стране было 152 тыс. ищущих работу людей – на 10,6 тыс. меньше, чем в начале 2016 г. Зарегистрированные на Бирже труда лица составили 8,5 проц. всех жителей страны трудоспособного возраста. Неработающей молодежи с 16 до 29 лет обратилось 24,4 тыс. – это 4,7 проц. жителей этой возрастной группы. В последний месяц года в территориальные биржи труда в поисках работы обратилась 21 тыс. неработающих людей.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N2 (1142) 12 января, профессии, работники