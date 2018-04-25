Няни, строители и автомеханики не смогут работать по бизнес-удостоверению

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Министерство финансов подготовило и представило обществу для согласования поправки к постановлению Правительства, сужающие список деятельностей, осуществляемых по бизнес-удостоверению.

Изменения почувствуют работники, предоставляющие услуги по ремонту автомобилей, ремонту зданий и уходу за детьми. Таких работников в Литве около 23 тыс. Осуществлять деятельность по бизнес-удостоверениям они смогут до 1 июля 2019 года.

Список деятельностей, осуществляемых по бизнес-удостоверению, сужается по зеркальному принципу – из списка вычеркиваются те виды деятельности, в отношении которых с 1 января будет действовать льготный тариф подоходного налога: право для жителей снизить налогооблагаемые дохода, возвращая часть уплаченного подоходного налога.

l24.lt