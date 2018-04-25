О чем Джордж Оруэлл предупреждал нас своими антиутопиями

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По приглашению медиаклуба «Формат-А3» 24 января в Вильнюсе выступит известный российский литературовед, писатель и кинодокументалист Вячеслав Недошивин. Он представит свою новую книгу «Джордж Оруэлл. Неприступная душа» и примет участие в публичной встрече на тему «Пророчества-предупреждения современному обществу».

«Джордж Оруэлл. Неприступная душа» — это первая «русская биография» классика мировой литературы, написанная крупнейшим экспертом по творчеству Джорджа Оруэлла и одним из первых переводчиков мировых бестселлеров «1984» и «Скотный двор» — Вячеславом Недошивиным.

Особой, если не главной темой книги «Неприступная душа», стала тема «Оруэлл и Россия». Писатель был запрещен в СССР почти полвека, за чтение, хранение или распространение двух его последних книг, «ходивших» в самиздате, реально сажали в тюрьму на семь лет. «Пасквилянт», «грязный клеветник», «лазутчик реакции», «литературный проходимец» и даже — «враг человечества», — клеймили его в советских газетах, а он, даже написав сатиру на так называемый «сталинский социализм», в тот же год на вопрос о «гомо советикус», четко и громко бросил в ответ: «Что за чушь? Никаких «советикусов» там нет — там живут настоящие, полноценные люди. Неизвестно еще, как повели бы мы себя на их месте!..» Оруэлл был запрещен и в Великобритании, он до сих пор неудобен для всех.

Сегодня Оруэлла изучают в школах, его книги переведены на 65 языков, суммарный тираж его романа «1984» только в Англии перевалил за 40 миллионов…130 его предсказаний из 137 уже сбылись, и это не предел.

«Предсказания сбываются. И если раньше люди тянулись к творчеству Оруэлла за диагнозами общественных болезней, то сегодня они тянутся за рецептами. Хотя рецептов, конечно, нет. Двоемыслие — это разве не сегодняшние двойные стандарты? Переписывание истории, подделывание ее под текущие актуальные моменты — помните, оно постоянно происходит в романе? Мы разве этого сегодня не видим? Демократия разве не скукоживается, как шагреневая кожа? Ведь демократия задумывалась для того, чтобы защитить бедных от богатых. А сегодня, мне кажется, наоборот, она защищает богатых от бедных. В обществе происходят вещи, которые так или иначе напоминают оруэлловский роман», — считает Вячеслав Недошивин.

Среди пророчеств-предупреждений Оруэлла о том, какие опасности подстерегают человечество, по мнению российского писателя, есть и такое: достижение тайных договоренностей правительств разных стран и так называемых «внутренних партий» о продолжении локальных войн между ними ради удержания у власти. Разве это не напоминает сегодняшние реалии?

Вячеслав Недошивин уже второй раз будет выступать в Вильнюсе. Многие активные участники клубных встреч до сих пор с теплом и восторгом вспоминают как в июне 2016 года он блистательно провел публичную встречу на тему: «Серебряный век русской поэзии: люди, судьбы, тайны». Тогда гость клуба представлял вильнюсцам свои книги «Адреса любви. Дома и домочадцы русской литературы» (2014) и «Прогулки по Серебряному веку. Очень личные истории из жизни петербургских зданий» (2008), а также 100-серийный телецикл о поэтах Серебряного века (2003-2008).

Встреча с Вячеславом Недошивиным состоится 24 января в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.