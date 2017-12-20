О чем забывают водители?

Одним из самых важных правил дорожного движения (ПДД), которым часто пренебрегают на дорогах Литвы, является «правило правой руки», напоминает страховая компания ERGO.

«Нарушение так называемого «правила правой руки» довольно часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Хотя это правило должно быть настолько же понятным для каждого водителя, как и запрет проезда на красный свет, ситуация на дороге не всегда прозрачна, водители теряются и принимают неверные решения», — отмечает руководитель Департамента автомобильного страхования компании Римвидас Поцюс.

По словам эксперта, часто правило нарушают на автостоянках, сельских дорогах. В таких местах не установлены дорожные знаки приоритета, светофоров нет, поэтому неопытные водители не знают, как себя вести, и это приводит к чрезвычайной ситуации.

Поцюс напоминат, что водитель должен всегда быть начеку, так как другие участники дорожного движения могут нарушить правила.

«Даже обладая приоритетом на дороге, перед перекрестком вы всегда должны сбавлять скорость и следить, чтобы другое транспортное средство останавливалось и уступало дорогу», — сказал он.

Как сообщает представитель страховой компании, ущерб, который причинен в результате несчастных случаев, вызванных несоблюдением «правила правой руки», в среднем оценивается в 700-800 евро.

Поцюс отметил, что часто водители вспоминают о «правиле правой руки» уже после подачи заявления о ДТП в страховую компанию. Изначально участники ДТП неправильно оценивают ситуацию, смиряясь с ролями жертвы и виновного, а после экспертизы выясняется, что «виновный» не виноват, потому что в этой ситуации оба забыли о «помехе справа».

Компания ERGO зарегистрировала более 16 тысяч страховых случаев с участием владельцев транспортных средств, по страховым договорам которых было выплачено около 16,3 млн евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, водители, ДТП, ПДД, правило правой руки