О дискриминации русскоязычного населения в странах Балтии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова коснулась темы, которая, по ее мнению, стала рутинной в ходе брифингов, а именно дискриминации русскоязычного населения в странах Балтии. Рутинной, потому что она находится в центре внимания и на постоянном контроле российского руководства и Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Сегодня наиболее животрепещущей следует считать проблему насильственного выдавливания русского языка из всех сфер общественной жизни, – сказала М. Захарова. – Речь в первую очередь идет о Латвии, где реализуются планы полного перевода образования в школах нацменьшинств на латышский язык, несмотря на массовые протесты русскоязычного населения. Приняты и соответствующие решения, касающиеся запрета на обучение на русском языке в частных латвийских вузах и колледжах. Эти меры дискриминационного характера вызывают решительное осуждение российской стороны, о чем мы неоднократно уже высказывались».

Латвийский пример, продолжает М. Захарова, к большому сожалению, оказался заразительным. В последнее время ему пытаются следовать и литовские власти. «Так, группа консерваторов на днях внесла в Сейм Литвы законодательные поправки, согласно которым к 2023 г. объем преподавания на литовском языке в школах для нацменьшинств предлагается увеличить до 60%. Инициаторы нововведения открыто заявляют, что данная мера направлена на «нейтрализацию влияния России» на местных русских и поляков. Замыслы авторов законопроекта, нацеленные якобы на уравнивание шансов всех выпускников Литвы на рынке труда, выглядят, по меньшей мере, лицемерными. На самом деле мы сталкиваемся с чистой воды дискриминацией и попыткой насильственно ассимилировать русскоязычных жителей.

Этот шаг литовских консерваторов предсказуемо вызвал крайне негативную реакцию со стороны представителей польского и русскоязычного меньшинств. Предложенная законодательная инициатива была справедливо названа «регрессом в политике государства» по отношению к данной категории граждан, ухудшающей положение нацменьшинств в сфере образования и ущемляющей их права. Выражаем надежду на то, что литовские парламентарии все же воздержатся от принятия столь непопулярного шага».

М. Захарова напомнила и об участившихся случаях проведения представителями Министерства образования и науки Литвы так называемых «профилактических бесед» с учащимися старших классов русскоязычных школ Вильнюса и других литовских городов. «В ходе встреч чиновники пытаются выяснить, насколько «лояльны» школьники литовскому государству, проводимой им внешней политике и т. д. Осуществляются проверки на предмет наличия у учащихся изданных в России учебников и иной «запрещенной» литературы. Имеется информация, что аналогичные опросы и проверки проводились также в местах компактного проживания русскоязычной молодежи в Латвии и Эстонии.

В Эстонии, помимо этого, на рассмотрении парламента находится законопроект о десятикратном увеличении штрафов, взимаемых с юридических лиц, чьи сотрудники слабо владеют эстонским языком (если раньше платили 600 евро, то теперь по плану будут платить до 6400). У меня вопрос. Когда власти Эстонии все это рассматривают, вносят, не представляют ли они себе, что где-то в мире может произойти аналогичная история с, например, людьми, которые традиционно говорят на эстонском языке и, может быть, не совсем хорошо знают язык страны, в которой живут? Нормальная ситуация?

Мы вновь обращаемся к профильным международным структурам – ООН, ОБСЕ, Совету Европы и Европейскому союзу – и призываем, наконец, сказать по-настоящему, громко, во всеуслышание, сделать соответствующее заявление, дать оценки в связи с продолжающейся дискриминацией языковых и образовательных прав нацменьшинств в государствах Балтии», – заключила официальный представитель МИД России.

Тем временем

Литва наименее лояльна к России

Литва вошла в список стран, наиболее активно противостоящих России, согласно рейтингу стран Евросоюза по лояльности к РФ, составленному экспертным центром European Values, сообщает РИА Новости.

Рейтинг «противодействия стран ЕС враждебному влиянию и кампаниям по дезинформации РФ» был опубликован на сайте аналитического центра European Values, который называет себя «неправительственным политическим институтом в защиту либеральной демократии». Рейтинг был составлен на основе опроса 16 правительственных и 12 неправительственных европейских экспертов.

Помимо Литвы к наименее лояльным странам были отнесены Великобритания, Швеция, Латвия и Эстония. Самыми позитивно настроенными по отношению к Москве были признаны Кипр и Греция.

Эксперты центра назвали Венгрию, Австрию, Люксембург, Мальту, Португалию, Словению и Италию странами, «частично признающими» угрозу России. К числу так называемых «пробудившихся» относятся Испания, Нидерланды, Франция, Румыния, Германия, Финляндия, Чехия, Дания и Польша.

Информация «ЛК», BNS

Фото Валерия Шарифулина/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП