О формировании тарифа на тепло

Как мы уже сообщали, 20 декабря парламент Литвы продлил действие льготного НДС на центральное отопление до 1 июня 2017 г.

Глава правительства Литвы Саулюс Сквярнялис, в отличие от лидера Союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса, считает, что льготный НДС надо упразднить. Своим мнением он поделился в «Фейсбуке».

«Вы считаете, что льготный НДС на отопление нельзя упразднять? Хорошо, но знайте, что: 1. Льгота касается всех без исключения. Также и тех, у кого есть дорогое имущество, просторные и роскошные квартиры в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. 2. Он не распространяется на людей, живущих в частных домах. Не распространяется на тех, кто не пользуется центральным отоплением. Литва, знаете ли, это не только города и многоквартирные дома, но и городки, деревни, где люди живут в собственных домах, отапливаются электричеством, дровами, углем. Они ни о каком льготном НДС и не слышали. 3. Мелочь такая: применяя льготный НДС, мы сознательно тормозим модернизацию старых «дырявых» домов. Иными словами, тратим зря энергию и «обогреваем воздух».

Также он задал риторический вопрос, «кто возьмет на себя ответственность за то, что теплохозяйства передали частникам, за то, что (как выяснилось в ходе аудита) в цену на отопление «включали вечеринки», теннисные корты или экзотические поездки? За эту солидную сумму евро, которые были использованы при применении того же льготного НДС».

Премьер удивлен и позицией мэрий. По его словам, мэрии из госбюджета в прошлом году получили 225 млн евро, которые могли выделить в качестве социальной помощи. Но больше половины этой суммы жители не получили. Еще больше они не получат в этом году. По словам премьера, эти деньги мэрии потратили на другие нужды – на уборку мусора, уход за кладбищами, установку солнечных батарей, установку памятника, покупку трактора-косилки и т. д. «И последнее, мне кажется, самое интересное: частичное финансирование участников песенного конкурса «Евровидение 2015», – прокомментировал Саулюс Сквярнялис.

Как сообщают литовские СМИ, в 2015 г. участников «Евровидения» Вайдаса Баумилу и Монику Линките поддержала мэрия Клайпедского района.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, НДС, Отопление, тарифы