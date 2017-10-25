О лебединых озерах на полях Литвы

Мой коллега европарламентарий Валентинас Мазуронис недавно написал, что сельское хозяйство – это такой же бизнес, как и все другие, поэтому ущерб, нанесенный ливнями, фермерам компенсировать не надо. Дескать, в нанесенном ущербе виноваты сами фермеры – нужно было всего лишь не полениться и застраховаться.

Человеку, который не имел ничего общего с сельским хозяйством, ничего не выращивал, который живет в городе, и впрямь может показаться, что в том, что поля посевов превратились в лебединые озера, виноваты сами фермеры. Но нет больше никакого такого вида бизнеса, который в такой степени зависел бы от природных условий и был так уязвим из-за изменений этих условий, как сельское хозяйство. В Европе сельское хозяйство всего на 10 проц. зависит от климатических изменений, однако аж 90 проц. убытков, вызванных изменением климата, приходится именно на сельское хозяйство. Сельский человек первым должен противостоять экстремальной погоде, вызванной изменением климата, и всякий раз, когда наступают очень поздние весенние или слишком ранние осенние заморозки, налетает град величиной с куриное яйцо, неделями идут ливни или наступает засуха, вот тогда крестьянину приходится оказываться с глазу на глаз с банкротством и ломать голову над тем, как выжить, как рассчитаться с банками, в которых были взяты кредиты под будущий урожай, которого так и не было. Пожалуй, не стоит даже называть известную каждому фермеру истину, что нынешние обильные осадки страховщики не признают страховым случаем и никакое страхование не компенсировало бы ущерба даже тому, кто «не поленился» застраховаться, что иронически предлагал мой коллега европарламентарий.

Чтобы избежать таких больших издержек и колебаний доходов, у фермеров всей Европы (а также и США) есть опора – выплаты. Это как бы компенсация авансом, ее распределяют на долгие годы вперед, потому что не так просто стать фермером, обеспечить преемственность деятельности, изменить сферу своей деятельности даже в том же секторе, потому что вся сельскохозяйственная техника очень дорогая и очень специализированная. Кроме того, цель такой помощи сельскому хозяйству – обеспечить потребителю доступные цены на продукцию, т. е. компенсировать понесенные фермером издержки. Не менее важно и то, что при помощи этих выплат фермерам компенсируют соблюдение особенно высоких стандартов по охране природы, надлежащему содержанию животных, безопасности и качеству пищевых продуктов – на соблюдение этих стандартов фермерами рассчитывает и потребитель ЕС. К сожалению, Евросоюзу все еще не удалось уравнять выплаты фермерам разных государств-членов, эти выплаты все еще дискриминационные и в разных государствах различаются не на проценты, а в разы. Еврокомиссия самые низкие выплаты фермерам Литвы оправдывает тем, что у нас якобы жизнь дешевле. Однако с введением евро (с чем я всегда призывал не спешить, пока доходы литовцев не достигли европейского уровня) цены, как и опасались, резко подскочили вверх, подобно тому, как подскочили прогнозы изменения климата (каждый год ученые подтверждают, что климат изменяется гораздо быстрее, чем полагали раньше). Вот и выживи ты, человек, когда вырастить урожай становится все труднее (если вообще удается), а переработчики не спешат повышать закупочные цены. Представляя интересы фермеров в Комитете развития сельского хозяйства и цен Европарламента, я постоянно поднимаю вопрос об этой явной дискриминации и призываю Еврокомиссию как можно скорее уравнять условия конкуренции, не разделяя фермеров на «старожилов» и «новичков» Евросоюза.

Ничего нет удивительного, что молодежь не соблазняется фермерством в Литве и соглашается гнуть спину в хозяйствах Ирландии, Великобритании или Дании. Оттуда к нам поступает так полюбившийся литовцами салат «Айсберг», на доставку которого к нам в страну один фургон сжигает тонну (!) дизелина. А в наших торговых центрах мало увидишь продуктов, выращенных в Литве. И, несмотря на это, мы все охотно покупаем. Все, на привоз чего пришлось использовать многие тонны дизелина и загрязнить воздух, которого (глядя снизу вверх) на этой планете у нас всего каких-то ничтожных 10 километров. Так мы, голосуя своими кошельками, стали «заказчиками» изменения климата. Личный вклад каждого потребителя в изменение климата и вообще в загрязнение окружающей среды называется экологическим следом. Многим потребителям совсем неважно, откуда взялся товар и куда после этого отправился, однако во всей товарной цепочке именно потребитель – важнейшее звено. Как утверждает Раса Мяльникене – директор Литовского института аграрной экономики, потребитель устанавливает стоимость, которую создают все остальные.

Продовольствие – основа выживания человечества, поэтому не стоит ли всем солидарно инвестировать по несколько евро (в виде уплачиваемых налогов) для того, чтобы не обанкротились те, кто нас кормит, и к угрозе банкротства которых каждый из нас присоединился своим экологическим следом? Мне стыдно слышать насмешки в адрес фермеров, читать унизительные для них статьи, будто все, что мы едим каждый день, не выращено тяжелым трудом этих людей, а чудом появилось в «Максимах». В государствах – «старожилах» ЕС люди солидарны со своими фермерами и никто не поднимает вопрос, нужно или не нужно им помогать в случае стихийного несчастья, такого, как побившее рекорды нескольких десятилетий количество выпавших осадков. Во всех демократических государствах помогают фермерам, которых постигла беда, аналогично, как помогают гражданам в случае наводнений, землетрясений, пожаров и других бедствий. Литва тоже не должна быть исключением и в кризисных ситуациях обязана помогать сельскому хозяйству, которое, кстати, в благоприятные годы становится настоящим двигателем экономики (вспомним кризис 2009 года, который в немалой степени помогло преодолеть именно сельское хозяйство).

Надеюсь, что Еврокомиссия выделит большую часть компенсаций, необходимых нашим фермерам, в противном случае ее председатель Жан-Клод Юнкер не предложил бы нашему президенту Дале Грибаускайте подать нужную для этого заявку. Ведь взаимопомощь и солидарность – это одна из основополагающих ценностей ЕС. В этом году нам помогут другие, а когда такая беда постигнет другие страны – к помощи присоединимся и мы. Перед лицом изменения климата взаимная солидарность всем понадобится еще больше. И кому это лучше знать, как не бывшему министру окружающей среды, члену Комитета охраны окружающей среды и безопасности продуктов питания Валентинасу Мазуронису. А фермерам, оплакивающим погибшие посевы и любующимся плавающими на полях лебедями, желаю терпения, выдержки и солидарности со стороны всех нас – сознательного гражданского общества.

Бронис РОПЕ, депутат Европарламента

Метки: N43 (1183) 26 октября, Бронис Ропе, Валентинас Мазуронис, Еврокомиссия, Мнение, сельское хозяйство