Противоречивая информация о визите чиновника Польши

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Канцлер литовского правительства Альгирдас Стончайтис в среду утром встретится с прибывающим в Вильнюс польским коллегой Михалом Дворчиком, сообщает литовская сторона, хотя Варшава утверждает, что цель главы канцелярии польского правительства — встреча с премьером Литвы Саулюсом Сквярнялисом.

Об этом визите польского чиновника пресс-служба правительства публичной информации не предоставила, сначала его подтвердил BNS находящийся в Вильнюсе вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия этой страны Петр Глинский.

Отвечая на вопрос о главной цели визита М. Дворчика, П. Глинский сказал, что это встреча с премьер-министром Литвы.

«Он (канцлер М. Дворчик – BNS) завтра встретится с премьер-министром С. Сквярнялисом, и это еще одно доказательство добрых отношений между Литвой и Польшей», — сказал польский вице-премьер BNS во вторник вечером.

Наконец визит польского канцлера подтвердил BNS и пресс-атташе литовского премьера Томас Бяржинскас, однако он сказал, что официальная встреча гостя с премьером не намечена.

«Глава канцелярии правительства Польши действительно прибывает завтра, однако намечена его официальная встреча с нашим канцлером А. Стончайтисом. Официальная встреча премьера и канцлера польского правительства не намечена, и это ответ, почему об этом не сообщалось в графике премьера», — сказал во вторник Т. Бяржинскас.

Он добавил, что хотя встреча премьера с М. Дворчиком не запланирована, С. Сквярнялис заглянет на встречу канцлеров двух стран.

«Просто премьер выразил такое пожелание заглянуть на эту встречу двух канцлеров и пожать им руки, для такой встречи вежливости», — сказал пресс-атташе.

По его словам, главы канцелярий правительств двух стран намерены обсудить вопросы исторической памяти.

«Это планирующееся в следующем году перезахоронение останков Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского, на которое приглашаются и представители Польши, обустройство исторического вильнюсского кладбища Расу, также одной из тем будет просьба община Сувалок о финансировании для центра общины и детского сада», — сказал Т. Бяржинскас.

Правительство планирует летом следующего года организовать перезахоронение предводителей восстания 1863–1864 годов С. Сераковского и К. Калиновского на кладбище Расу. На это мероприятие должен быть приглашен премьер Польши Матеуш Моравецкий.

BNS