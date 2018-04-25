О введении новых норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в страны Евразийского экономического союза

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1 января 2019 года вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107», предусматривающее введение новых норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в страны Евразийского экономического союза (входят – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). Сообщение об этом опубликовало на сайте Посольство России в Латвии.

Правила касаются ввоза товаров автомобильным и железнодорожным, морским и речным видами транспорта, а также в пешем порядке. При этом для товаров, перемещаемым воздушным транспортом, нормы останутся прежними – до 10000 евро и до 50 кг. В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

Ограничение по беспошлинному ввозу в страны ЕЭС физическими лицами товаров для личного пользования наземными и водными видами транспорта составит сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес 25 кг.

Пресс-служба Посольства России в Латвии