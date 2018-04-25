ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о создании совместной криптовалюты

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В рамках укрепления стратегического партнерства между двумя странами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этой инициативе было объявлено на первом заседании исполнительного комитета эмиратско-саудовского Координационного совета, которое состоялось в Абу-Даби под председательством министра по делам Кабинета министров и будущего ОАЭ Мухаммеда бин Абдулла Аль Гаргауи и министра экономики и планирования Саудовской Аравии Мухаммеда Аль Тувейджри. Всего на заседании было объявлено о семи стратегических инициативах.

Цель внедрения криптовалюты — облегчение трансграничных платежей, а также развитие технологий, оценка рисков в сфере кибербезопасности и изучение влияния единой валюты на монетарную политику. Отмечается, что на первом этапе криптовалютой смогут пользоваться только центральные и коммерческие банки двух стран.

На заседании Совета также были объявлены и другие инициативы, в числе которых — упрощение таможенных процедур, проведение совместных тренингов по оценке устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае кризиса или природного бедствия и др.

Следует отметить, что Координационный совет был создан по поручению Президента ОАЭ, шейха Халифы бен Заеда Аль Нахайяна и короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда в мае 2016 года. Его возглавляют наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайян и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд.

azertag.az