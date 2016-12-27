Об открытии в Посольстве Российской Федерации в Литовской Республике траурной книги

Посольство России в Литве извещает, что с 26 декабря 2016 года в здании посольства (ул. Латвю, 53) открыта книга соболезнований, тем самым создана возможность сделать запись в книге соболезнований по случаю с авиакатастрофой в Сочи. Об этом посольство РФ сделало сообщение на своей страничке в Twitter.

Как известно, 25 декабря, примерно в 05:40 по московскому времени с экранов радаров неожиданно пропал военный самолет Ту-154, на борту которого находились 93 человека. Вскоре выяснилось, что в основном это были артисты и руководитель ансамбля песни и пляски им. Александрова Валерий Халилов, а также журналисты, и знаменитая “доктор Лиза” – руководитель службы “Справедливая помощь” Елизавета Глинка. Все они направлялись в Сирию на авиабазу Хмеймим, где должен был состояться концерт для контингента российских военнослужащих в Сирии.

BNS

Метки: книга соболезнований, Литва, посольство, Ту–154