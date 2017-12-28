Обама обошел Трампа в рейтинге самых почитаемых американцев

Бывший президент США Барак Обама был назван самым почитаемым (most admired) американцами мужчиной 2017 года. Нынешнему президенту Дональду Трампу не хватило года на посту, чтобы обойти прежнего главу Белого дома, отмечает Yahoo News.

Среди женщин в этой “номинации” первое место заняла экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, свидетельствуют опубликованные результаты опроса общественного мнения компании Gallup.

Обама “завоевывает” эту позицию уже десятый раз, хотя и потерял 5% поддержки по сравнению с 2016 годом, когда за него проголосовали 22% опрошенных. В текущем году он набрал 17%, отмечает “Интерфакс”.

Трампа самым почитаемым среди американцев назвали 14% опрошенных. На третьем – Папа Римский Франциск – 3%. Четвертое место с показателем популярности в 2% разделили евангелист Билли Грэм, сенатор Джон Маккейн и бизнесмен Илон Маск.

Yahoo отмечает, что за всю историю традиционного опроса Трамп стал лишь седьмым президентом, который не удостоился этого звания. Другие – это Гарри Трумэн, Ричард Никсон, Линдон Джонсон, Джеральд Форд, Джимми Картер и Джордж Буш – младший. При этом у Трампа ниже 50% и рейтинг одобрения его деятельности на посту президента.

Клинтон занимает лидирующую позицию 16-й год подряд, но ее показатель по итогам нынешнего года – лишь 9%. 7% опрошенных назвали фаворитом бывшую первую леди страны Мишель Обаму. Третья в нынешнем году – телеведущая Опра Уинфри.

Как отмечает РИА “Новости”, четверть американцев не смогли назвать мужчину или женщину, которыми они восхищаются больше всего. В этой категории 9% назвали не публичную фигуру, а родственника или друга среди мужчин, а еще 13% – среди женщин.

Традиционный опрос проводился Институтом Гэллапа с 4-го по 11 декабря, в нем приняли участие 1049 человек.

NEWSru.com

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